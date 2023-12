Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột được Warner Bros. Discovery ca ngợi trên sóng toàn cầu

Tiếp nối lịch phát sóng tại Úc, New Zealand, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, các quốc gia, khu vực châu Á trong tháng 11/2023, "The Tao of Coffee" dự kiến sẽ được lên sóng tại Trung Quốc vào tháng 1/2024. Văn hóa cà phê và triết lý cà phê đặc sắc đến từ Việt Nam với sự dẫn dắt của "nhà vô địch kể chuyện thế giới" Warner Bros. Discovery đã và đang tạo tiếng vang lớn trên toàn cầu.

Trong đó, xuất hiện gần như xuyên suốt trong hơn nửa bộ phim "The Tao of Coffee" dài 45 phút, câu chuyện về Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, quê hương hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới, từ một vùng đất chuyên canh trồng cà phê đang từng bước trở thành "Thành phố cà phê của thế giới" với sự ủng hộ của Chính phủ và địa phương, sự đồng hành, nỗ lực không ngừng của người nông dân, các chuyên gia và doanh nghiệp đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.

Quê hương của "hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới"

Sử dụng phong cách kể chuyện đặc trưng bằng các dữ liệu phân tích, nhận định tin cậy từ các chuyên gia, tiềm năng của Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk được Warner Bros. Discovery ca ngợi là thủ phủ của vùng nguyên liệu cà phê nổi tiếng thế giới, nơi sản sinh hạt cà phê Robusta ngon được ưa chuộng trên toàn cầu.

Theo Discovery, "Đây là một câu chuyện có nguồn gốc từ thế kỷ 19. Cà phê được giới thiệu tại Việt Nam bởi người Pháp. Chỉ khi cà phê Robusta được phổ biến và sản xuất mở rộng thì tình hình đã thay đổi." Năm 1857, người Pháp đã đưa cà phê du nhập vào Việt Nam, tuy nhiên mãi đến năm 1914, người Pháp chọn Buôn Ma Thuột làm nơi chuyên canh cây cà phê Robusta dựa trên những nghiên cứu kỹ lưỡng về thổ nhưỡng, khí hậu, độ cao…

Vùng đất Buôn Ma Thuột – quê hương hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới, với nét văn hóa giàu bản sắc và điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng đặc biệt, được Warner Bros. Discovery ca ngợi trên sóng toàn cầu.

Với điều kiện thuận lợi trong canh tác cà phê Robusta, Buôn Ma Thuột đưa Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu cà phê thứ hai thế giới. Theo Discovery, "Việt Nam hiện chiếm tới hơn một nửa nguồn cung cấp cà phê Robusta toàn cầu, được trồng nhiều nhất tại thủ phủ Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với hơn 30% tổng sản lượng cả nước".



Đồng thời, tiềm năng của Buôn Ma Thuột không chỉ về sản lượng mà còn bao gồm chất lượng của hạt cà phê Robusta được kết tinh từ tinh hoa đất trời, thiên nhiên và tình yêu, văn hóa của người dân bản địa nơi đây. Trong "The Tao of Coffee", Discovery đánh giá: "Để trồng Robusta thành công, nhiệt độ phải ấm, mưa thường xuyên, đất đai màu mỡ, khô ráo. Nằm cách mực nước biển 500m, với đất núi lửa màu mỡ, Buôn Ma Thuột có điều kiện hoàn hảo để sản xuất Robusta hảo hạng".

Các người đẹp Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2023 trải nghiệm cà phê sữa đá Việt Nam, "một nét đẹp văn hóa của người Việt" (theo Discovery) tại Làng cà phê Trung Nguyên – một điểm đến đặc biệt của Buôn Ma Thuột.

Bằng những khung hình đẹp, giàu cảm xúc và lời bình chân thực, tin cậy từ người nông dân đến các chuyên gia, nhà báo uy tín, thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng với những hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới lần đầu tiên xuất hiện trong "The Tao of Coffee" tràn đầy sức sống và giàu nội lực. Theo Discovery, "Từ những năm 1980, chính phủ Việt Nam đã giới thiệu chuỗi chương trình sản xuất cây cà phê để giúp khởi động nền kinh tế". Sự phát triển những nông trại cà phê bạt ngàn, xanh tốt, rộng gần 5.000m2 tại Buôn Ma Thuột được Discovery nhận định, gắn liền với những chính sách đúng đắn từ Chính phủ đến địa phương trong việc tập trung toàn lực phát triển vùng cà phê, nâng cao chất lượng cà phê, canh tác bền vững, hài hòa môi sinh. Đây là một nền tảng vững chắc để ngành cà phê Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế của quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới và hiện thực hóa khát vọng "cuộc cách mạng cà phê của Việt Nam".



Tầm nhìn trở thành "Thành phố cà phê của thế giới"

Tiềm năng và nội lực của thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột được Discovery giới thiệu không chỉ là quê hương "hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới". Qua "The Tao of Coffee", đề án xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố cà phê của thế giới" theo Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị, cùng những nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn này của chính phủ Việt Nam, chính quyền địa phương và sự đồng hành của các doanh nghiệp tiêu biểu cũng được Discovery khắc họa rõ nét.

Với sự dẫn dắt tài tình của một chuyên gia kể chuyện, Discovery đã lột tả được vẻ đẹp đặc sắc của vùng đất Buôn Ma Thuột, nơi hội tụ các yếu tố về cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, giàu bản sắc văn hóa, cũng như khát vọng lớn và tinh thần sáng tạo của một thủ phủ cà phê.

Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc, Á hậu Hoàng My đồng hành cùng hàng ngàn người dân và du khách tôn vinh cây cà phê tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 – "Lễ hội cà phê quốc gia, thu hút gần 90.000 quan khách" (Theo Discovery)

Theo đó, khán giả quốc tế được chiêm ngưỡng thắng cảnh Dray-Nur, Gia Long hùng vĩ, công trình biểu tượng Bảo tàng thế giới cà phê, Làng cà phê và các sản phẩm, dịch vụ nâng tầm cà phê trở thành văn hóa, nghệ thuật…. đang được đầu tư phát triển, trở thành những sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút người yêu cà phê đến với Buôn Ma Thuột.



Đặc biệt, Discovery dành nhiều thời lượng để giới thiệu Bảo tàng Thế giới Cà phê - công trình biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam với nhận định "bảo tàng độc nhất vô nhị", "thiết kế mang tính biểu tượng, lấy cảm hứng của nhà dài, nhà rông của người đồng bào sống ở vùng đất này, kết hợp với những nét đương đại của thiết kế thế giới, nhằm tôn vinh vùng đất Tây Nguyên"…Đồng thời, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột được tỉnh Đắk Lắk tổ chức định kỳ 2 năm một lần, "thu hút gần 90.000 quan khách" mỗi kỳ lễ hội, xuất hiện trong "The Tao of Coffee" đầy màu sắc và sống động, thực sự là lễ hội mang hồn đất, hồn nước, hồn người, hồn nghề của một Thủ phủ cà phê.

Lễ hội đường phố, một điểm nhấn của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột xuất hiện trong phim "The Tao of Coffee" tràn ngập màu sắc, sống động, đậm văn hóa bản địa của thủ phủ cà phê.

Đề cao tinh thần quyết tâm và những chính sách đúng đắn của chính phủ Việt Nam cùng chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk, Discovery đã đề cập đến Trung Nguyên Legend với nhận định "tiên phong trong cuộc cách mạng cà phê của Việt Nam" với những cam kết đóng góp "thực thi sứ mệnh biến Buôn Ma Thuột thành Thành phố cà phê của thế giới". Được biết, cùng nỗ lực triển khai đóng góp các ý tưởng, dự án, chương trình, hành động cụ thể cho vùng đất Buôn Ma Thuột, Trung Nguyên Legend đang tiếp tục cam kết tham gia tiến trình đề xuất "Cà phê sữa đá", "cà phê phin" của Việt Nam và vùng trồng cà phê Buôn Ma Thuột trở thành di sản văn hóa được UNESCO công nhận; Đưa các sự kiện quốc tế về cà phê đến Buôn Ma Thuột…



Thắng cảnh Dray-Nur, một trong những điểm đến đặc sắc với triết lý bảo tồn tự nhiên, tôn vinh vùng đất Buôn Ma Thuột, quê hương "hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới". (Theo Discovery)

Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột giàu tiềm năng và nội lực xuất hiện trong phim "The Tao of Coffee" do Warner Bros. Discovery sản xuất và phát sóng toàn cầu đã cho thấy sự ủng hộ, đánh giá cao từ các chuyên gia và cộng đồng quốc tế đối với tầm nhìn đưa Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố cà phê của thế giới" cùng triển vọng "nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu".



Góp phần nâng cao vị thế ngành cà phê Việt Nam trên toàn cầu

Hiện nay, phẩm vị hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đang ngày càng được thế giới công nhận, gia tăng nhu cầu tiêu thụ trên toàn cầu ngay tại những quốc gia vốn là cường quốc cà phê hàng đầu như Đức, Pháp, Ý, Mỹ, Canada,… Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, năm 2023, ngành cà phê Việt Nam tiếp tục tăng trưởng với tổng giá trị xuất khẩu niên vụ 2022 - 2023 đang lập kỷ lục mới ở mức 4,08 tỷ USD, tăng 3,4% so với năm ngoái.

Cùng sản lượng và chất lượng, danh tiếng cà phê Việt Nam cũng liên tục được đánh giá cao trên các phương tiện truyền thông quốc tế như CNN, The New York Times, Canada The Travel,… cũng như tại các cuộc thi cà phê quốc tế hàng đầu… Cà phê sữa đá Việt Nam được pha chế từ Robusta Buôn Ma Thuột đứng vị trí thứ 2 trong "Top 10 thức uống cà phê được đánh giá cao nhất thế giới" trên chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas.

Cà phê phin, cà phê sữa đá Việt Nam được tạo tác từ cà phê Robusta Buôn Ma Thuột được tôn vinh tại cuộc thi International Catering Cup 2023 (Pháp).

Trong "The Tao of Coffee" Discovery tiếp tục làm rõ giá trị hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột đang ngày càng được nâng cao trên toàn cầu qua câu chuyện của thương hiệu Trung Nguyên Legend, doanh nghiệp được hãng truyền thông hàng đầu nhận định là đi đầu trong "công cuộc thay đổi cái nhìn về cà phê Việt Nam trên trường quốc tế".



Đóng gói hương vị thơm ngon, đậm đà, khác biệt của cà phê Robusta Buôn Ma Thuột kết hợp sự sáng tạo trong công thức chế biến, theo Discovery, các sản phẩm của Trung Nguyên Legend như G7 đã "xuất khẩu đến hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ", "bán hơn 2,5 tỷ gói mỗi năm". Mới đây, G7 đã được Chef Jason Wang - Á quân 'MasterChef US' mùa 8 chọn làm nguyên liệu sáng tạo món tráng miệng "G7 coffee shaved ice dessert" và đăng tải trên trang thông tin ẩm thực châu Á Asian Food Network. Hàng quán cà phê Trung Nguyên Legend mang hương vị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột thơm ngon cùng dấu ấn văn hóa Việt Nam và những phong cách trải nghiệm cà phê đặc biệt không ngừng phát phát triển, hiện diện những thị trường hàng đầu thế giới như Trung Quốc, Mỹ,…

Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải (Trung Quốc) tạo sức hút khi "mang đến cho người yêu cà phê quốc tế một phần hương vị cà phê Robusta từ Buôn Ma Thuột, Việt Nam ngay tại trái tim năng động của thành phố". (Theo Discovery)

Thành phố Buôn Ma Thuột quê hương của hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới, hội tụ những yếu tố về cảnh quan – lịch sử – văn hóa và có hệ sinh thái hòa hợp con người – thiên nhiên…, cùng tinh thần tiên phong, sáng tạo của các doanh nghiệp và những quyết sách quan trọng đang được triển khai đã và đang tạo tiền đề thuận lợi xây dựng Thủ phủ cà phê toàn cầu, quy tụ hàng tỉ người yêu cà phê trên thế giới hướng về. Với sự quan tâm, đồng hành của Chính phủ, chính quyền địa phương, và sự nỗ lực của những doanh nghiệp tiên phong như Trung Nguyên Legend, sẽ góp phần sớm đưa Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố cà phê của thế giới", góp phần tạo nên vị thế mới của ngành cà phê Việt Nam trên toàn cầu, hiện thực hóa tầm nhìn 20 tỉ USD cho ngành cà phê Việt Nam.