Thủ phạm của 43% ca rắn cắn ở Ấn Độ bị mắc kẹt, tự cắn vào chính mình và cái kết bất ngờ

Một chuyên gia về rắn và là người giải cứu động vật chuyên nghiệp có tên Mirza Md Arif đến từ Bhadrakh, bang Orissa, Ấn Độ đã nhận được một cuộc gọi trong đêm. Khi đến nơi, ông phát hiện ra một con rắn đang bị mắc kẹt trên hàng rào.

Con rắn có hoa văn là những vòng tròn trải đều trên khắp cơ thể. Nhận ra đó là một con rắn cực kỳ nguy hiểm nên vị chuyên gia đã rất cẩn thận khi giải cứu nó. Khi con rắn bị Mirza tóm chặt cổ thì nó thậm chí còn tự cắn và tiêm nọc vào chính cơ thể mình.

Xem video:

Giải cứu loài rắn cực độc bị mắc kẹt trên hàng rào

Con rắn được vị chuyên gia trên giải cứu chính là một trong bốn thành viên của nhóm Tứ đại nọc độc, rắn hổ bướm Russell (tên khoa học: Daboia russelii). Đây là loài rắn có nọc độc cực kỳ nguy hiểm và phổ biến ở Ấn Độ.

Chúng là thủ phạm gây ra tới 43% các vụ rắn cắn ở Ấn Độ (theo nghiên cứu có tựa đề 'Trends in snakebite deaths in India from 2000 to 2019 in a nationally representative mortality study' được công bố năm 2020).

Mặc dù con rắn đã tự cắn vào cơ thể mình khi được giải cứu nhưng ngay sau đó nó đã không có phản ứng gì bất thường, lý do là các loài rắn độc đều có kháng thể chống lại nọc độc của chính chúng nên nếu lỡ may cắn nhầm thì chúng sẽ không bị chết.

https://soha.vn/thu-pham-cua-43-ca-ran-can-o-an-do-bi-mac-ket-tu-can-vao-chinh-minh-va-cai-ket-bat-ngo-2022021709093065.htm