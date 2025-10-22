Thu nhập 50 triệu/tháng nhưng chị dâu chỉ gửi cho bố mẹ tôi 2 triệu, khi tôi góp ý, chị liền nhếch môi cười nhạt

Từ ngày anh Bình cưới chị Thủy, nhà tôi như có thêm một luồng gió mới. Chị hoạt bát, giỏi giang, ăn nói khéo léo, ai nhìn vào cũng khen anh tôi “số hưởng”. Mà thật, chị có công việc ổn định ở ngân hàng, anh thì làm kỹ sư xây dựng, tổng thu nhập hai vợ chồng nghe đâu khoảng 50 triệu một tháng. Với tôi, đó là con số trong mơ, vì lương tôi mới chỉ được 12 triệu. Song càng sống gần, tôi càng nhận ra có những thứ không phải cứ có tiền là mọi chuyện suôn sẻ.

Anh chị cưới nhau xong, bố mẹ tôi dọn ra căn nhà nhỏ ở cuối ngõ, nhường lại căn nhà trên phố cho anh chị ở, do tôi vẫn còn đi học nên tôi ở cùng anh chị, vẫn ở trong căn phòng riêng của tôi ở tận tầng 3. Mẹ tôi vẫn hay nói: “Có nhà riêng, có việc làm, vợ chồng thuận hòa thì chẳng còn gì bằng”. Hồi đầu, anh Bình cũng đều đặn gửi bố mẹ 4 triệu mỗi tháng để phụ tiền điện nước, thuốc men. Nhưng từ khi chị Thủy nắm việc chi tiêu, mọi thứ đổi khác.

Tôi nhớ có lần mẹ nhắc anh: “Con nhớ gửi tiền thuốc cho bố tháng này nhé”. Anh ngập ngừng bảo: “Giờ vợ con giữ hết rồi, để con hỏi Thủy”. Chiều đó, tôi nghe tiếng chị Thủy nói trong bếp, giọng không to nhưng rõ ràng: “Em đã tính kỹ rồi, tháng này chi phí nhà mình hơn 40 triệu, giờ còn dư hơn 2 triệu thôi, gửi bố mẹ chừng đó cũng được, đâu phải cứ nhiều mới là hiếu thảo”. Tôi nghe xong mà thấy trong lòng là lạ. 50 triệu một tháng, trừ 2 triệu cho bố mẹ, còn lại đều tiêu hết, không hiểu là tiêu vào đâu.

Chị Thủy là người chỉn chu nhưng hơi kỹ tính và có phần thích thể hiện. Hôm thì mua hoa trang trí nhà, hôm lại đặt đồ decor mấy triệu, có lần còn rủ anh Bình đổi điện thoại mới “cho xứng đôi”. Mỗi khi tôi sang chơi, chị kể vanh vách: “Tháng này em trả góp chiếc máy lọc không khí, rồi còn đóng bảo hiểm nhân thọ, mua thực phẩm sạch, cho con học thêm, tính ra chẳng còn dư đồng nào”. Tôi nghe mà không biết nói sao, vì nhìn quanh nhà, thứ gì cũng mới, cái gì cũng đẹp, chỉ có bố mẹ tôi là vẫn tằn tiện với bữa cơm giản dị dưới căn nhà cũ.

Mẹ tôi từng thử nói chuyện nhẹ nhàng với chị, để chị bớt chi tiêu vài đồng, cho ông bà có tiền thuốc đều đặn, thế mà chị bảo: “Con biết chứ mẹ, nhưng giờ chi tiêu khó lắm, cái gì cũng đắt đỏ. Với lại, con quan niệm đã kiếm được tiền thì phải được quyền tiêu, miễn sao không nợ nần là được”. Mẹ im lặng, tôi thấy ánh mắt bà hơi buồn, nhưng cũng chẳng trách được vì đó là tiền của chị, chị thích tiêu gì thì tiêu, ông bà đâu có quyền can ngăn.

Còn bố thì khác, ông thẳng tính nên nói ngay: “Người ta làm dâu là phải biết nghĩ cho cha mẹ chồng, chứ không phải chỉ biết vun cho nhà mình”. Hôm đó, chị Thủy về nói gì đó mà anh Bình phải sang nhà nói lại với bố. Câu chuyện kết thúc trong không khí nặng nề, ai cũng tổn thương. Từ đó, chị Thủy ít về thăm bố mẹ hơn, chỉ gửi 2 triệu đều đặn mỗi tháng, như một nghĩa vụ hơn là tình cảm.

Tôi nhiều lần muốn góp ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Tôi là em chồng, nói ra dễ bị bảo là xen vào chuyện của anh chị. Có lần, khi hai chị em đi chợ, tôi thử nói vòng vo: “Em thấy bố mẹ dạo này yếu, chi phí thuốc men chắc tốn kém, chị xem có nên gửi thêm không?”. Chị nhếch môi cười nhạt, đáp: “Em chưa có gia đình nên chưa hiểu, tiền trong nhà phải tính đủ mọi khoản. Chị cũng muốn gửi thêm cho bố mẹ lắm nhưng mà điều kiện không cho phép. Em cố học xong ra trường đi làm mà phụ giúp bố mẹ”.

Tôi nghe mà nghẹn cả họng, không biết nói gì nữa. Tôi vừa đi học, vừa tự làm thêm kiếm tiền lo học phí, chẳng phải nhờ bố mẹ và anh chị đồng nào ngoài việc sinh hoạt chung thì anh chị lo cho khoản điện nước, ăn tối. Vậy mà giờ vẫn phải nghe những lời bóng gió của chị dâu như thế này.

Anh Bình thì hiền, việc gì cũng nhường vợ. Anh bảo tôi: “Chị em có lý riêng, tiền là do hai vợ chồng cùng làm ra, anh không thể ép”. Tôi hiểu nhưng vẫn thấy thương bố mẹ. Hồi còn ở chung, anh là người chu đáo nhất, mua cho bố từng hộp thuốc, dặn mẹ ăn uống đủ bữa. Giờ mỗi tháng gửi về 2 triệu, nghe cứ như bố mẹ là người ngoài. Giữa tiền bạc và tình cảm, ai cũng có cách tính riêng, nhưng sao tôi cứ thấy càng tính kỹ, lòng người lại càng xa lạ.