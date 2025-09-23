Thu nhập 3 tỷ/năm vẫn không vay nổi tiền mua nhà: Giấc mơ an cư của cặp vợ chồng tan vỡ vì 2 lý do khó ngờ

Một cặp vợ chồng trẻ người Nhật, tưởng chừng như đang trên đỉnh cao tài chính với tổng thu nhập 18 triệu yên/năm (gần 3,2 tỷ đồng), đã phải đối diện cú sốc lớn khi hồ sơ vay mua nhà của họ bị ngân hàng từ chối thẳng thừng. Điều bất ngờ là thu nhập "khủng" lại không đủ sức cứu họ khỏi 2 lý do khó ngờ này.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Kenta Taguchi (34 tuổi) – nhân viên của một công ty công nghệ nước ngoài với mức lương 10 triệu yên/năm (khoảng 1,7 tỷ đồng). Vợ anh, Aoi Saeki (32 tuổi), làm trong ngành quảng cáo với thu nhập 8 triệu yên/năm (khoảng 1,4 tỷ đồng). Với tổng thu nhập 18 triệu yên, họ dự định mua một căn hộ cao cấp tại Tòa nhà Tounom, giá 116 triệu yên (khoảng 20 tỷ đồng). Cộng thêm các khoản phí khác, số tiền cần chi là 119,5 triệu yên (hơn 21 tỷ đồng).

Trong tay đã có 12 triệu yên tiết kiệm (hơn 2 tỷ đồng), cặp đôi cần vay ngân hàng 107,5 triệu yên (gần 19 tỷ đồng). Họ chọn hình thức "vay đôi" kéo dài 35 năm, mỗi người gánh một nửa, 53,75 triệu yên (khoảng 9,5 tỷ đồng). Sau khi ký đơn, cả hai trở về với niềm vui tràn đầy, tin rằng giấc mơ về mái ấm đã trong tầm tay.

Giấc mơ an cư bỗng chốc vỡ tan chỉ vì 2 lý do khó ngờ.

Thế nhưng một tuần sau, cuộc gọi từ ngân hàng khiến họ chết lặng. Thông báo ngắn gọn: "Rất tiếc, lần này chúng tôi không thể chấp thuận". Kenta gặng hỏi lý do, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng không phù hợp khi đánh giá toàn diện và từ chối tiết lộ chi tiết.

Quá sốc, cặp đôi tìm đến chuyên gia tài chính để tìm hiểu vấn đề. Và rồi, 2 lý do được đưa ra khiến cả hai không thể ngờ:

1. Vết đen trong lịch sử tín dụng của Aoi.

Bốn năm trước, cô từng trễ hạn thanh toán tiền điện thoại di động tới bốn tháng. Dù đã trả hết từ lâu, nhưng lịch sử chậm trả vẫn lưu lại trong hồ sơ tín dụng. Điều này biến thành "điểm yếu" trong hồ sơ vay chung, khiến ngân hàng mất niềm tin.

2. Tỷ lệ gánh nợ vượt chuẩn.

Với khoản vay 53,75 triệu yên, mỗi tháng Aoi phải trả 237.991 yên (khoảng 42 triệu đồng). Cộng thêm khoản trả nợ sinh viên 23.000 yên (khoảng 4 triệu đồng), tổng chi phí trả nợ hàng tháng là 260.991 yên (khoảng 46 triệu đồng). Tính cả năm, số tiền này chiếm tới 39,1% thu nhập cá nhân – vượt ngưỡng an toàn 30–35% mà các ngân hàng thường chấp nhận.

Hai lý do này đủ để khiến hồ sơ vay của họ bị gạch bỏ, bất chấp mức thu nhập gia đình thuộc hàng "mơ ước" của nhiều người.

Các chuyên gia khuyến nghị những người có hoàn cảnh tương tự nên bắt đầu từ việc cải thiện hồ sơ tín dụng: hạn chế mở thêm thẻ mới, hủy bớt thẻ không cần thiết, thanh toán dứt điểm các khoản vay nhỏ, đặc biệt là vay sinh viên và vay mua xe. Đồng thời, nên tạm ngừng nộp đơn vay mới để tránh tạo thêm điểm trừ trong hồ sơ.

Một giải pháp khác là cơ cấu lại khoản vay. Nếu cặp đôi giảm tổng số tiền vay xuống còn 97 triệu yên (khoảng 17 tỷ đồng) thay vì 107,5 triệu yên, và phân bổ hợp lý hơn: chẳng hạn chồng vay 57 triệu yên, vợ vay 40 triệu yên, thì tỷ lệ trả nợ sẽ giảm xuống mức 32% cho chồng và 34% cho vợ. Đây là con số ngân hàng có thể chấp thuận.

Thu nhập cao không đồng nghĩa với việc dễ dàng vay vốn. Lịch sử tín dụng và khả năng quản lý nợ mới là yếu tố then chốt quyết định việc ngân hàng có mở "cánh cửa" cho bạn hay không. Đôi khi, chỉ một khoản nợ nhỏ trong quá khứ cũng đủ sức phá hỏng cả giấc mơ lớn.