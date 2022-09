Thu ngân sách qua cơ quan thuế đạt hơn 1 triệu tỷ đồng chỉ sau 8 tháng

Tiếp sau báo cáo từ Bộ Tài chính, chiều 7/9, Tổng cục Thuế thông tin cụ thể về hoạt động của ngành trong giai đoạn 8 tháng năm 2022.

Theo báo cáo của cơ quan thuế, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 8 tháng năm 2022 do cơ quan này quản lý ước đạt 1.002.874 tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán, bằng 118,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 951.789 tỷ đồng, bằng 83% dự toán, bằng 115,9% so với cùng kỳ.

NHIỀU KHOẢN THU, SẮC THUẾ TĂNG CAO SO VỚI CÙNG KỲ

Trong giai đoạn đã có 16/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán. Trong đó có 2 khoản thu ước vượt dự toán, 3 khoản thu đạt trên 90% dự toán.

Cụ thể, 2 khoản thu ước vượt dự toán là khoản thu về nhà, đất (đạt 107,7%) và thu khác ngân sách (đạt 102,9%); 03 khoản thu đạt trên 90% dự toán là thu thuế thu nhập cá nhân (đạt 98,9%), thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản (đạt 99,2%) và thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (đạt 94%).

Cùng với đó, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 76,8% dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Cụ thể, có 14/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 9,5%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 18,4%; thuế thu nhập cá nhân tăng 27,7%; lệ phí trước bạ tăng 23,6%; phí - lệ phí tăng 10,2%...

Bên cạnh đó, có 05/19 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ như: Thuế BVMT bằng 85%; thu từ hoạt động xổ số bằng 95,7%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác bằng 87,2%;...

Trong đó, có 03/19 khoản có tiến độ thu chậm là: Thuế BVMT ước đạt 57,6%; thu tiền cho thuê, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đạt 36%; thu cổ tức & lợi nhuận còn lại đạt 67,8%.

Nếu xét theo địa bàn, sau 8 tháng, đã có 60/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán khá. Trong đó, một số địa phương đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và tăng trưởng so cùng kỳ như: Hưng Yên, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Bà Rịa –Vũng Tàu, Quảng Bình, Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Giang…

BizLIVE tổng hợp theo báo cáo định kỳ Bộ Tài chính. Đơn vị: nghìn tỷ đồng

Về hoạt động thanh tra kiểm tra, quản lý nợ và thu hồi nợ thuế, tính đến cuối tháng 8, cơ quan thuế đã thực hiện được 37.622 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 50,9% kế hoạch năm 2022, bằng 91,4% cùng kỳ.

Qua đó, kiểm tra được 412.529 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 88,2% cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt 35.475 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế tính đến cuối tháng 8/2022, toàn ngành đã thu được 22.829 tỷ đồng nợ thuế, bằng 54,4% chỉ tiêu thu nợ năm 2022.

Liên quan việc triển khai dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động và Cổng TTĐT dành cho Nhà cung cấp nước ngoài, hiện Tổng cục Thuế đã tích hợp việc nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile với 10 ngân hàng và cho biết sẽ tiếp tục mở rộng với các ngân hàng khác trong thời gian tới.

Đến cuối tháng 8, đã có 116.643 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Tổng cộng đã có 60.188 giao dịch qua hệ thống ngân hàng thương mại với tổng số tiền trên 291 tỷ đồng.