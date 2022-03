Thư hùng đỉnh cao tại Allianz Arena: FC Bayern München và Bayer 04 Leverkusen

3 điểm sẽ giúp FC Bayern München gia cố vị trí đầu bảng. Còn với Bayer 04 Leverkusen, một chiến thắng sẽ giúp đội khách áp sát vị trí thứ 2 của Dortmund.



Sau trận thua bất ngờ trước Bochum, Bayern Munich nhanh chóng trở lại với 2 chiến thắng liên tiếp trước Greuther Fürth và Eintracht Frankfurt. Đội chủ sân Allianz hiện vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 8 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2 Borussia Dortmund.

Đối thủ của FC Bayern München tại vòng 25 là Bayer 04 Leverkusen. Đây được dự báo là trận đấu khó khăn với FC Bayern München khi Leverkusen đang thể hiện phong độ ấn tượng với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, đáng chú ý là màn hủy diệt Borussia Dortmund 5-2 ngay trên sân khách.

Trước trận đấu, FC Bayern München đã đón tin vui khi thủ thành số 1 Manuel Neuer trở lại tập luyện sau ca phẫu thuật đầu gối phải. Đội trưởng FC Bayern München có thể trở lại trong khung thành sau 3 trận vắng mặt. Những gương mặt đáng chú ý khác như Robert Lewandowski, Alphonso Davies hay Joshua Kimmich nhiều khả năng vẫn sẽ ra sân từ đầu.

Phía đối diện, niềm hy vọng của đội khách được đặt vào tài năng trẻ Moussa Diaby, cầu thủ đã có tới 12 bàn thắng và 7 kiến tạo trong mùa giải này. Một cái tên đáng chú ý khác của Bayer 04 Leverkusen như Florian Wirtz hay Jeremie Frimpong đủ sức gây ra bất ngờ cho đội chủ nhà.

Ở trận lượt đi, Bayer 04 Leverkusen đã thảm bại với tỷ số 5-1. Chắc chắn, thầy trò Gerardo Seoane không muốn lặp lại kết quả đáng buồn này ở trận lượt về. Màn so tài giữa 2 đội bóng nhóm đầu Bundesliga sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày 5/3/2022 và được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Sports News, giải đấu hân hạnh được mang tới Việt Nam bởi Next Media.

https://soha.vn/thu-hung-dinh-cao-tai-allianz-arena-fc-bayern-mnchen-va-bayer-04-leverkusen-20220302155756465.htm