Thủ đoạn tinh vi của "trùm" buôn lậu hổ đông lạnh

Các đối tượng gồm Nguyễn Hữu Huệ (SN 1967, ở xóm 3 xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Đại Minh (trụ sở tại xóm 16 - xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu); Phan Văn Vui (SN 1985, là lái xe, ở xóm 6 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) và Hồ Anh Tú (SN 1991, là em họ của Huệ, ở xóm 12 - xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Sau nhiều ngày theo dõi, thu thập tài liệu, khoảng 14h ngày 23-7, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu -CATP Hà Nội, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm thực hiện kiểm tra xe ô tô Huyndai Santafe BKS 37A-448.16 tại khu vực hầm để xe tòa nhà Indochina (241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), phát hiện trên xe có 7 cá thể hổ đông lạnh.



Từ thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an đã xác định Nguyễn Hữu Huệ là "trùm" của đường dây vận chuyển trái phép động vận hoang dã này.

Ban đầu, Huệ khai đã trực tiếp sang Lào thu mua hổ, rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ dưới dạng đông lạnh. Đường dây của Huệ đã nhiều lần bị Công an các địa phương tổ chức triệt phá, tuy nhiên với bản chất tinh vi nên Huệ cùng đồng bọn đều trốn thoát.

Điển hình: tháng 1-2017, Công an Nghệ An tiến hành kiểm tra trang trại của Huệ ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu do Nguyễn Văn Kiên, là em vợ của Huệ trông coi, phát hiện trong tủ cấp đông có 2 cá thể hổ, trọng lượng gần 300 kg và nửa con sơn dương. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Hữu Huệ không có mặt ở trang trại.

Sau mỗi lần thoát hiểm, Nguyễn Hữu Huệ càng cảnh giác hơn và chỉ thực hiện các thương vụ mua bán hổ với những người quen biết, thời gian và địa điểm giao nhận hàng do Huệ quyết định.

Để tạo vỏ bọc cho việc buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép, Huệ đã thành lập công ty TNHH dịch vụ thương mại Đại Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Huệ có nhiều "đàn em" sẵn sàng đứng ra nhận tội, hoặc giúp sức đắc lực cho những chuyến buôn lậu bất hợp pháp.

Vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu CATP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng.

