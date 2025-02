Thủ đoạn lừa đảo mới nhất về tích hợp điểm giấy phép lái xe mà người dân nên biết

1. CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TRONG CAO ĐIỂM DU XUÂN

Cục An toàn thông tin vừa cho biết một du khách mới đây đã đặt phòng cho hai người lớn và hai trẻ em từ ngày 31-1 đến 3-2 trên fanpage khu nghỉ dưỡng Minawa Kênh Gà, Ninh Bình.

Sau khi liên lạc và được tư vấn qua fanpage, du khách đã chuyển khoản đặt cọc 6,5 triệu đồng. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo thông báo khách đã chuyển sai nội dung và yêu cầu chuyển lại tiền để bộ phận kế toán xác nhận và hoàn lại số tiền thừa.

Đáng chú ý, qua nhiều lần chuyển khoản, tổng số tiền mà khách đã chuyển cho kẻ lừa đảo lên tới hơn 1 tỉ đồng. Người này chỉ nhận ra mình bị lừa khi không thể liên lạc được với khu nghỉ dưỡng và trình báo công an.

2. THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO MỚI CÀI ĐẶT 12 ĐIỂM GIẤY PHÉP LÁI XE

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo mới về cài đặt Dịch vụ công để nhận điểm giao thông.

Cụ thể, ngày 5-1, chị L.T.L (ngụ Thanh Hóa) được một phụ nữ gọi điện thoại đến số thuê bao của chị L. tự xưng là cán bộ Công an và tư vấn Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, áp dụng mỗi công dân tham gia giao thông được cấp 12 điểm, sẽ có cán bộ của phòng kỹ thuật gọi điện để hướng dẫn cài đặt để tích hợp 12 điểm vào dịch vụ công.

Sau khi người phụ nữ tắt máy, khoảng 15 phút sau có số điện thoại 0818050180 gọi đến số điện thoại của chị L. giới thiệu chị L. cài đặt dịch vụ công để thực hiện luật giao thông mới.

Mặc dù chị L. cảnh giác nói bản thân đã cài đặt dịch vụ công và nghi ngờ lừa đảo, nhưng đối tượng trấn an chị rằng nếu lừa đảo chúng sẽ yêu cầu chị L. cung cấp thông tin nhưng đối tượng chỉ hướng dẫn chị L. cài đặt dịch vụ và yêu cầu chị L. kết bạn qua Zalo để được hướng dẫn cụ thể.

Tin lời đối tượng, chị L. đã cài đặt dịch vụ, các đối tượng đã yêu cầu chị L. nhập các thông tin giấy tờ cá nhân, chụp hình thẻ ngân hàng mặt trước, mặt sau. Ngay sau đó, tài khoản của chị đã bị trừ mất số tiền 7,9 triệu đồng.

3. THỦ ĐOẠN LỪA BÁN SƠN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Cục An toàn thông tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Trí Thành (ngụ TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Thành sử dụng nhiều tài khoản Facebook tham gia các hội nhóm để rao bán sơn, vỏ thùng sơn. Sau khi khách hàng chốt đơn, chuyển khoản mua hàng xong, Thành cũng chặn luôn thông tin liên lạc và chiếm đoạt số tiền nhận được.

Bằng thủ đoạn trên, Phạm Trí Thành đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước. Bước đầu xác định, số tiền Thành chiếm đoạt trên 60 triệu đồng.