Thủ đoạn lừa đảo của Shark Bình được thực hiện thế nào?

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua. Trong số các vụ án được thông tin, có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào tháng 2/2021, ông Bình cùng một số đối tượng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án đồng tiền số Antex và kêu gọi nhà đầu tư nhằm bán đồng tiền số này và huy động vốn để xây dựng đồng tiền số VNDT trong tương lai.

Các đối tượng góp vốn đầu tư dự án với tổng số tiền 5 tỷ đồng, ông Bình góp 2 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Thiếu tướng Dương Đức Hải thông tin tại Hội nghị

Ông Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần dịch vụ Blockchain Việt Nam. Số tiền ban đầu được chuyển vào công ty để duy trì hoạt động. Quá trình phát triển dự án, các đối tượng họp bàn để công bố chính sách phát triển đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ đồng Antex (gọi tắt 100 tỷ Token) ra thị trường. Từ 8/2021-11/2021, các đối tượng phát hành 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương ứng 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Liên quan đến vụ việc, báo Đại biểu nhân dân cho biết, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi Dự án.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư. Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP. Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.