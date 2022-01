Thứ 2 cuối cùng của năm Tân Sửu, 5 cung hoàng đạo công danh phát đạt, trúng đậm thưởng Tết

Kim Ngưu (21/4-20/5)

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo dự đoán, Kim Ngưu tính tình cương trực, thẳng thắn. Bạn là người dám nghĩ dám làm, ham học hỏi và cầu tiến. Kim Ngưu có nhiều ước mơ, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường.

Kim Ngưu có những kế hoạch cho riêng mình và tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu.

Tuần mới, Kim Ngưu có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với bạn. Kim Ngưu làm công ăn lương nhờ các mối quan hệ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Kim Ngưu làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, chốt được những hợp đồng quan trọng. Kim Ngưu làm ăn nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu của khách hàng gia tăng.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Thứ 2 cuối cùng của năm Tân Sửu, Bảo Bình có được cơ hội lớn trong việc làm ăn, nâng cao tài lộc một cách bất ngờ.

Bảo Bình nếu đang có ý định "nhảy việc" hay thử sức ở một vai trò mới, bản mệnh may mắn thì ngay sau Tết Nhâm Dần có thể tiến hành ngay. Do vận trình đang lên, Bảo Bình may mắn này sẽ có một khởi đầu xuôi thuận, thu vét thành công.

Bảo Bình không chỉ may mắn trong tài lộc, công danh mà đường tình duyên cũng vô cùng đào hoa. Bạn sẽ có nhiều người theo đuổi trong thời gian tới, nếu còn độc thân hãy nắm lấy cơ hội trời ban này để tìm được tình duyên của đời mình.

Bảo Bình vận trình bay cao, tiền tài đầy đủ. Được Thần Tài độ mạng, cơ may kiếm tiền sẽ liên tiếp đến với cung hoàng đạo này. Nếu biết nắm chắc cơ hội, Bảo Bình sẽ phất lên nhanh chóng, tài chính dư dả không cần lo nghĩ.

Bên cạnh đó, với tài ăn nói cộng thêm tính nhiệt tình và tốt bụng, Bảo Bình may mắn này có thể tạo dựng được các mối quan hệ lâu bềnh, giúp ích cho những bức phá sau này của bản mệnh.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy, thời gian qua, có một số việc sẽ không diễn ra suôn sẻ với Thiên Bình, đặc biệt là người theo đuổi con đường sự nghiệp.

Thiên Bình có thể phải đấu tranh với những người có quan điểm trái ngược, khiến mọi việc khó có thể tiến triển suôn sẻ được như dự tính ban đầu. Thế nhưng càng khó khăn thì Thiên Bình lại càng thể hiện được ưu điểm của mình.

Tuần này, Thiên Bình chứng minh được giá trị bản thân, được cấp trên trọng dụng và thưởng nóng.

Con đường tài lộc của Thiên Bình khá thuận lợi. Nếu làm tự do, kinh doanh thì có thể thu được một khoản lời nhờ những quyết định chính xác trước đó. Vì vậy, Thiên Bình hãy tin tưởng hơn và những quyết định của mình trong tương lai.

Cự Giải (22/6-22/7)

Thứ 2 cuối cùng của năm Tân Sửu, Cự Giải sẽ có được nhiều may mắn, làm gì cũng thuận lợi. Do được sao chiếu mệnh tốt và dưới sự bảo hộ của Thần Tài, Cự Giải gặp hung hóa cát, thuận lợi chạm đến những thành công vang dội.

Trong thời gian tới, chính nhờ sự bứt phá bất ngờ nên Cự Giải thu hút vô vàn tài lộc. Cự Giải trong giai đoạn này giàu lên nhanh chóng, có được cuộc sống sung túc khiến ai cũng phải ghen tỵ với Cự Giải.

Đặc biệt, trong thời gian này, Cự Giải còn có nhiều tin vui đưa tới, bạn sẽ liên tục nhận tin vui khiến cuộc sống đã thuận lợi, lại càng sung túc dư dả.

Trong năm Nhâm Dần 2022, Cự Giải có hỷ sự đến nhà, muốn tránh cũng không được. Vận tình duyên đã đến với Cự Giải rất gần. Đặc biệt, với Cự Giải còn độc thân, thì sẽ gặp được nửa kia như ý, thuận lợi có được cái kết đẹp trong tương lai gần.

Còn đối với Cự Giải đã có gia đình, bản mệnh giải bỏ khúc mắc, kéo gần khoảng cách với người thân. Trong thời gian tới do nhận nhiều tài lộc nên chuyện gia đạo cũng được xem là êm ấm.

Cự Giải còn có thể nhận thêm tin vui về đường con cái, hoặc tin vui về lương thưởng trong cuối năm, mọi chuyện đều vô cùng viên mãn.

Sư Tử (23/7-22/8)

Xem tử vi 12 cung hoàng cho thấy, Sư Tử sinh ra đã là người mạnh mẽ, kiên định, dám nghĩ dám làm. Không những thế, Sư Tử còn được biết đến với ý chí không ngừng vươn lên.

Khi gặp khó khăn, thất bại, Sư Tử không dễ nản lòng, nhụt chí mà không ngừng cố gắng vươn lên.

Tuần này, tài lộc của Sư Tử được dự báo sẽ nâng lên tầm cao mới. Công việc của bạn ngày càng thuận lợi. Sư Tử được cấp trên trọng dụng và tạo nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Rất có thể Sư Tử làm kinh doanh buôn bán cũng gặp gỡ được nhiều đối tác, có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Có thể nói, kể từ năm Nhâm Dần 2022, tài lộc của Sư Tử tốt lên từng năm. Cố gắng làm việc chăm chỉ, Sư Tử sẽ thu về thành quả xứng đáng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, mong cầu độc giả luôn có cái nhìn lạc quan, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

