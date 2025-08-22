Thông tin mới vụ xe buýt cán nữ sinh viên tử vong ở TP HCM

Liên quan thông tin "tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe buýt ở phường Thới An" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 22-8, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM cho biết đã có báo cáo liên quan.

Hiện trường vụ việc.

Theo trung tâm, lúc 6 giờ 33 phút ngày 22-8, tài xế Nguyễn Thanh Vũ, 46 tuổi, lái xe buýt số 32 (Bến xe Miền Tây - Bến xe Ngã tư Ga), biển số 51B-238.94 (thuộc Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng quản lý), khi xe xuất bến tại Bến xe Ngã tư Ga và đang quay đầu tại điểm mở trên đường Đỗ Mười, thì xảy ra 2 xe máy va chạm nhau.

Vụ việc khiến 1 người đi xe máy biển số tỉnh Tiền Giang cũ ngã vào bánh sau xe buýt khiến người này tử vong tại chỗ.

Đại diện trung tâm cho hay vận tốc tại thời điểm xảy ra va chạm là 13 km/giờ.

Như đã thông tin, nạn nhân là cô gái đang học năm 3 tại một trường đại học trên địa bạn TP HCM. Sáng nay, cô đang trên đường đi học thì xảy ra tai nạn thương tâm.