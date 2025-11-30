Thông tin mới vụ phát hiện hiệu phó và giáo viên tổ chức dạy thêm trái phép vào buổi tối tại trường

Những ngày cuối tháng 11, phụ huynh phường Hoa Lư (Ninh Bình) phản ánh việc hai giáo viên Trường THCS Ninh Thành, trong đó có một người được cho là Phó Hiệu trưởng đã tự ý đưa học sinh bên ngoài vào trường để dạy thêm vào buổi tối và thu tiền. Nhà trường sau đó xác nhận sự việc, yêu cầu dừng lớp học và tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân liên quan.

Hình ảnh học sinh học thêm ban đêm tại trường

Trả lời Lao Động ngày 29/11, đại diện lãnh đạo phường Hoa Lư cho biết phường đã ban hành văn bản yêu cầu Chi bộ, Ban Giám hiệu và Hội đồng sư phạm Trường THCS Ninh Thành tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng dạy thêm trái phép trong khuôn viên trường. Đây là hành vi vi phạm Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT và các chỉ đạo từ UBND tỉnh Ninh Bình.

UBND phường đề nghị căn cứ các quy định của Đảng và Nhà nước để áp dụng hình thức xử lý phù hợp đối với các cá nhân vi phạm. Đồng thời, Phòng Văn hóa - Xã hội phường được giao theo dõi, đôn đốc quá trình kiểm điểm và báo cáo Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường.

Lãnh đạo địa phương cho biết thêm, dù phường đã ban hành nhiều văn bản siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm trong năm học 2025-2026 theo chỉ đạo của tỉnh, song phản ánh của người dân và báo chí cho thấy Trường THCS Ninh Thành vẫn để xảy ra hoạt động dạy thêm trái quy định.

Trường THCS Ninh Thành (Ninh Bình) - nơi xảy ra sự việc

Theo Tiền Phong ngày 30/11, UBND phường Hoa Lư nhấn mạnh việc giáo viên tự ý tổ chức dạy thêm trong trường vào ban đêm là hành vi vi phạm rõ ràng. Phường đã yêu cầu nhà trường họp kiểm điểm và báo cáo cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể.

Tiền Phong cũng dẫn thông tin từ nhà trường cho biết, khi lớp dạy thêm trái phép bị phát hiện vào tối 24/11, Ban Giám hiệu đã yêu cầu dừng ngay hoạt động, yêu cầu hai giáo viên liên quan cô N.T.L (Phó Hiệu trưởng, giáo viên Ngữ văn) và cô V.T.L.A (giáo viên Tiếng Anh) viết tường trình, kiểm điểm. Cả hai đều có đăng ký dạy thêm tại các trung tâm bên ngoài nhưng vẫn đưa học sinh vào trường để thu tiền mà không xin phép.

Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành cho biết nhà trường đã họp kiểm điểm và sẽ xử lý theo quy định hiện hành.

Trước đó, theo phản ánh từ phụ huynh, nhóm giáo viên tại Trường THCS Ninh Thành đã tổ chức lớp học thêm từ 19h đến 21h mỗi tối, dạy hai môn Tiếng Anh và Ngữ văn. Hoạt động này không được Ban Giám hiệu phê duyệt, diễn ra trong khuôn viên trường và thu tiền trực tiếp từ học sinh. Sự việc khiến nhiều phụ huynh bức xúc, đồng thời làm dấy lên yêu cầu siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm tại nhiều địa phương.