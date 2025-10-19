Thông tin mới vụ nữ sinh lớp 10 bị hành hung trong lớp học, gọi là “con bán rau”

Ngày 19-10, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã nhận được báo cáo của Trường Cao đẳng Việt Đức liên quan đến vụ việc một nữ sinh bị bạn hành hung.

Theo báo cáo của Trường Cao đẳng Việt Đức, sự việc xảy ra trong giờ giải lao sau tiết học thứ 2, sáng 15-10. Thời điểm trên, nam sinh N.V.G.B. (lớp 10H1) sang đánh nữ sinh N.T.N.L. (lớp 10H2). Nhiều học sinh dùng điện thoại quay, chụp lại vụ việc.

Nữ sinh bị hành hung ngay trong lớp học trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác

Sau khi nắm bắt thông tin sự việc, lãnh đạo Phòng Đào tạo phối hợp Phòng Công tác học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Việt Đức có mặt ổn định tình hình, mời phụ huynh 2 học sinh nêu trên đến để làm rõ vụ việc.

Tại buổi làm việc, nguyên nhân vụ việc được xác định là giữa 2 học sinh này có mâu thuẫn, thách thức lẫn nhau.

Đại diện nhà trường đã trao đổi, nhắc nhở, chỉ ra hành động sai trái của các em, yêu cầu cả 2 học sinh viết bản tường trình có xác nhận của phụ huynh và hứa khắc phục trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, 2 gia đình thống nhất hòa giải, đưa nữ sinh bị đánh đi bệnh viện để khám, kiểm tra thương tích. Các chi phí khám, chữa thương tích (nếu có) sẽ do phụ huynh nam sinh B. thanh toán.

Trường Cao đẳng Việt Đức cũng tạm thời cho 2 học sinh liên quan nghỉ học ở nhà để gia đình giáo dục, động viên tư tưởng, củng cố tinh thần.

Theo báo cáo của nhà trường, sáng 17-10, cơ quan công an cũng đã làm việc với nhà trường, trường đã cung cấp hồ sơ trước đó khi làm việc với học sinh và gia đình 2 em. Vụ việc tiếp theo sẽ được cơ quan công an xử lý theo quy định. Khi có kết luận của công an, tùy vào mức độ, tính chất vụ việc, nhà trường sẽ có hình thức xử lý phù hợp tiếp theo nhằm răn đe, giáo dục các em.

Sau khi bị đánh ở trong lớp, nữ sinh còn bị nam sinh kéo ra hành lang tiếp tục hành hung

Cũng theo Trường Cao đẳng Việt Đức, tối 15-10, một số trang Facebook đăng tải video vụ việc và được cộng đồng mạng chia sẻ. Việc này làm dấy lên dư luận trong xã hội, mang lại hình ảnh không tốt cho nhà trường và chính bản thân các em, gia đình.

Trường Cao đẳng Việt Đức báo cáo sự việc đến Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh để điều tra, làm rõ, có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, tránh dư luận trái chiều, thông tin sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh và gia đình.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 16-10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại vụ bạo lực xảy ra tại lớp học. Trong clip, một nam sinh mặc áo đen nắm tóc, ghì mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này. Một số nam sinh gọi bạn nữ là "con bán rau".

Chưa dừng lại ở đó, nam sinh này còn kéo bạn nữ ra hành lang, tiếp tục hành vi bạo lực nguy hiểm với nạn nhân. Tiếp đó, nam sinh này tiếp tục túm tóc kéo nữ sinh này vào lớp tiếp tục hành hung, đánh đập. Quá trình hành hung nam sinh áo đen giữ chặt tay bạn nữ, gọi các bạn cùng lớp tới quay rõ mặt nữ sinh.

Sự việc diễn ra ngay tại lớp học nhưng không học sinh nào can ngăn, trái lại một số bạn còn la hét, cổ vũ, dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều ý kiến bất bình trước hành vi bạo lực của nam sinh cũng như thái độ của nhóm học sinh cùng lớp.