Ngày 11/4, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ sở Thập Thiện có địa chỉ ở số 29/36 đường Kim Đồng, phường 6, TP Đà Lạt đang bị tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Cơ sở Thập Thiện - nơi xảy ra vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Bà Thảo cho biết, trong 7 trẻ em bị xâm hại tình dục ở cơ sở này, có 3 trẻ đã được gia đình đón về nơi cư trú, 4 trẻ được một cơ sở Phật giáo hợp pháp trên địa bàn TP Đà Lạt đón về chăm sóc.

Hiện Sở Dân tộc và Tôn giáo đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Về cơ sở Thập Thiện, bà Thảo cho biết, cơ quan chức năng xác định, năm 2014, chủ đất là ông Tống Nho đã hiến tặng cho Hòa thượng Thích Viên Thanh - Trụ trì Thiền viện Vạn Hạnh (phường 8, TP Đà Lạt).

Giai đoạn 2014-2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiều lần có đơn xin hợp thức hóa, đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại đây nhưng đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đắt Vũ về tội “ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi ”.

Trước đó, ngày 26/3, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo về tội phạm do Công an phường 6 (TP Đà Lạt) cung cấp về vụ việc xâm hại tình dục trẻ em tại căn nhà số 29/36 đường Kim Đồng.

Đối tượng Nguyễn Đắt Vũ bị bắt tại nhà.

Cùng ngày, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thông tin, vụ việc các em nhỏ bị xâm hại tình dục tại cơ sở được cho là chùa ở Đà Lạt không phải cơ sở (chùa) hợp pháp do Giáo hội quản lý.

Khi phát hiện, tháng 10/2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã xử lý, tẩn xuất, tước tăng tịch của ông Vũ.