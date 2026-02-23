Thông tin bất ngờ vụ đôi nam nữ tử vong gần ô tô chìm dưới đập nước ở Gia Lai

Ngày 23-2, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra vụ việc phát hiện hai người tử vong và một ô tô chìm dưới khu vực đập dâng Vân Phong (thôn Phú Lạc, xã Bình An).

Qua xác minh bước đầu, nạn nhân nam được xác định là anh Châu Văn B. (sinh năm 2001, trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai). Nạn nhân nữ là chị Trịnh Thị Ngọc H. (sinh năm 1995, trú xã Kon Giang, tỉnh Gia Lai).

Thông tin bất ngờ là chị Trịnh Thị Ngọc H. đã mất liên lạc với gia đình từ ngày tối mùng 4 Tết Nguyên đán. Đến ngày hôm qua (22-2), người nhà đã thông báo tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội và mong muốn ai đã gặp, nhìn thấy thì báo tin cho gia đình, báo Người lao động cho hay.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một số người dân ra đồng làm việc đã phát hiện thi thể một nam giới mắc kẹt tại cống thoát nước ở khu vực đập dâng. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến chính quyền địa phương.

Trong quá trình rà soát, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô hiệu Kia Morning, biển kiểm soát 51F-708.22, bị chìm dưới mương nước, cách vị trí tìm thấy thi thể nam giới khoảng 100 mét. Sau đó, một thi thể nữ được phát hiện cách hiện trường ban đầu khoảng 500 mét.

Báo Thanh Niên dẫn kết quả điều tra ban đầu cho biết, lực lượng chức năng xác định tối 22 giờ ngày 20-2, chiếc xe do anh B. điều khiển chở chị H. xuất phát từ xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Khi đến đoạn đường trên có khả năng do không quen đường, gặp khúc cua gấp nên dẫn đến tai nạn.