Thông tin bất ngờ về vụ án mạng rúng động ở Đắk Lắk

Chiều 2-11, một lãnh đạo UBND xã Tam Giang (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan công an tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 cha con tử vong.

Gia đình ông Trương Công G. thuộc diện hộ nghèo, người vợ mắc bệnh tâm thần

Theo vị này, gia đình ông Trương Công G. (50 tuổi, ngụ thôn Tam Phong, xã Tam Giang) - nạn nhân tử vong trong vụ án mạng thuộc diện hộ nghèo.

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, Đảng ủy xã Tam Giang đã chỉ đạo lãnh đạo UBND xã đến nắm tình hình và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng vận động người dân trong thôn chung tay đóng góp để lo hậu sự cho cha con ông G.

Một nguồn tin cho biết ông G. và vợ là bà Khổng Thị L. (bị mắc bệnh tâm thần) cùng con trai Trương Công T. (29 tuổi) ở cùng nhà tại thôn Tam Phong. Gia đình ông G. sống rất hiền hòa với bà con hàng xóm.

Do cuộc sống khó khăn, T. thường đi làm thuê ở xa. Cách đây hơn 1 tháng, T. về chịu tang bà ngoại ở cùng thôn. Thời gian T. ở nhà, nội bộ gia đình đã xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 1-11, T. đã chở mẹ về nhà người thân bên ngoại. Sau đó, T. quay về nhà và nghi ra tay sát hại cha mình. Người dân có nhìn thấy T. rời khỏi nhà bằng xe máy trong khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1-11, người dân phát hiện ông G. nằm trước nhà, có nhiều vết thương trên người, cạnh đó có 1 con dao dính máu.

Ngay lập tức, người dân đưa ông G. đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Theo nhận định ban đầu, đối tượng tình nghi gây án là T. Con dao làm hung khí gây án là của gia đình nạn nhân.

Đến sáng nay (2-11), lực lượng công an phát hiện T. tử vong trong tư thế treo cổ ở rẫy của gia đình, cách nhà khoảng 400 m.