Thông báo từ Trần Ngọc Vàng

Trần Ngọc Vàng vừa chính thức thông báo về những thay đổi trong định hướng hoạt động nghệ thuật thời gian tới.

Diễn viên Trần Ngọc Vàng vừa chính thức thông báo về những thay đổi trong định hướng hoạt động nghệ thuật thời gian tới, khép lại hành trình hơn 7 năm đồng hành cùng đơn vị quản lý cũ. Thông tin nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả, đặc biệt trong bối cảnh nam diễn viên đang có nhiều hoạt động đáng chú ý.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Trần Ngọc Vàng cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn xây dựng mô hình hoạt động mới, phù hợp hơn với định hướng phát triển trong chặng đường tiếp theo. Nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ nhân sự của công ty vì đã hỗ trợ, sát cánh cùng mình trong suốt hơn 7 năm qua.

Nhìn lại quãng thời gian gắn bó, Trần Ngọc Vàng cho biết đây là hành trình đáng nhớ, mang đến nhiều trải nghiệm và bài học quý giá. Nam diễn viên xem những cơ hội đã có là hành trang để tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và có trách nhiệm hơn với con đường nghệ thuật đã lựa chọn. Anh đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục làm nghề bằng sự nghiêm túc, nỗ lực mang đến những vai diễn chỉn chu để đáp lại tình cảm của khán giả.

Trần Ngọc Vàng có thông báo mới liên quan đến định hướng của bản thân.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Trần Ngọc Vàng cũng trở thành cái tên được bàn luận trên mạng xã hội khi có màn kết hợp với Tóc Tiên trong một MV. Trong sản phẩm này, nam diễn viên đảm nhận vai người yêu của nữ ca sĩ. Cả hai có nhiều phân cảnh tình cảm như nắm tay, ôm ấp và những nụ hôn thân mật. Phản ứng tự nhiên cùng sự tương tác của hai nghệ sĩ khiến không ít khán giả thích thú, thậm chí tích cực "đẩy thuyền".

Chia sẻ về thông điệp của sản phẩm, Tóc Tiên từng bày tỏ: “Thông điệp nghe khá là cao cả. Nhưng mình đã nghĩ và ngẫm, hóa ra tình yêu cũng là một điều cao cả mà. Nên thông điệp của mình chỉ đơn giản là: Dù trải qua bao gập ghềnh trong cuộc đời, mình vẫn khát khao yêu và được yêu”.

Những phân cảnh táo bạo trong MV cũng từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Trước bình luận cho rằng sản phẩm có phần phản cảm, Tóc Tiên thẳng thắn phản hồi: “Không sao cả em ạ. Chị mong em hạnh phúc bên người em thương. Và chị cũng mong chúng ta sẽ bình thường hóa việc phụ nữ tin mình xứng đáng với hạnh phúc có thể tỏa sáng như thế nào”. Bên cạnh đó, một số chi tiết xuất hiện trong MV còn được khán giả chú ý, đặt nghi vấn là những mật mã tình yêu giữa hai nhân vật. Tuy nhiên, Tóc Tiên đã giải thích các con số này đơn thuần liên quan đến ngày sinh của nhân vật và ngày phát hành sản phẩm, không mang ẩn ý riêng.

Không chỉ trên MV, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng còn có dịp cùng xuất hiện tại Running Man Vietnam. Màn tương tác ăn ý của cả hai tiếp tục trở thành chủ đề khiến khán giả thích thú. Trong một tình huống chơi game, khi Trấn Thành tỏ ý xem nhẹ số xu Tóc Tiên đang nắm giữ và đánh giá cao Trần Ngọc Vàng hơn, nữ ca sĩ lập tức ôm mặt đàn anh rồi hỏi ngược: “Anh chắc chưa?”. Ngay sau đó, Trần Ngọc Vàng cũng phối hợp bằng hành động tương tự, nhìn thẳng Trấn Thành và nói: “Anh đừng tin em”. Màn tung hứng bất ngờ khiến Trấn Thành phải bật thốt lên: “Sao tụi nó đồng lòng vậy?”.

Mối quan hệ giữa Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên được công chúng quan tâm.

Từ chàng trai Ninh Thuận đến gương mặt diễn viên được chú ý

Trần Ngọc Vàng tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Sau khi giành ngôi quán quân Gương mặt điện ảnh 2020, anh từng bước làm quen với khán giả qua nhiều dự án như Chồng người ta, Người cần quên phải nhớ, Người mặt trời, Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu và Đi về phía lửa.

Hành trình theo đuổi nghệ thuật của nam diễn viên không hoàn toàn trải hoa hồng. Anh từng trải qua giai đoạn nhiều dự án điện ảnh liên tiếp không đạt được dấu ấn như kỳ vọng tại phòng vé. Tuy nhiên, thay vì vội vàng từ bỏ, Trần Ngọc Vàng tiếp tục tìm kiếm cơ hội, trau dồi diễn xuất và thử sức với những dạng vai khác nhau.

Năm 2024, nam diễn viên được vinh danh với hai giải thưởng Gương mặt triển vọng ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình tại Ngôi Sao Xanh. Đây được xem là sự ghi nhận cho những nỗ lực của anh sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trần Ngọc Vàng ghi dấu bản thân qua nhiều dự án phim, MV ca nhạc.

Sang năm 2025, Trần Ngọc Vàng tiếp tục ghi dấu ấn với vai Hoàng Quân trong phim truyền hình Duyên, đồng thời đảm nhận vai cơ phó Khánh trong bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không. Những dự án này góp phần giúp nam diễn viên tiếp cận với nhiều nhóm khán giả hơn, đồng thời cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn.

Sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt điện ảnh cùng lợi thế diễn xuất bằng ánh mắt, Trần Ngọc Vàng đang từng bước xây dựng chỗ đứng riêng. Việc thông báo thay đổi mô hình hoạt động vì thế cũng mở ra sự tò mò về những dự án và lựa chọn tiếp theo của nam diễn viên. Ở chặng đường mới, khán giả sẽ chờ đợi những bước tiến rõ nét hơn của Trần Ngọc Vàng cả về diễn xuất lẫn dấu ấn cá nhân.

Ảnh: FBNV