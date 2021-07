Thông báo tổ chức toạ đàm trực tuyến VACCINE COVID-19 ASTRAZENECA: ĐỂ TIÊM KHÔNG LO LẮNG

Ở Việt Nam, cùng với việc đẩy nhanh tiêm phòng vaccine Covid-19, hiện nay chúng ta đã tiêm chủng được con số ước tính 3,68% dân số (theo Our world in data). Tuy nhiên, do có nhiều thông tin về tác dụng phụ của vaccine Covid-19, trong đó có những tác dụng phụ nghiêm trọng (hiếm gặp) có thể dẫn tới tử vong nên nhiều người hoang mang lo lắng khi lựa chọn việc tiêm vaccine hay không tiêm. Thực tế, không ít người có suất tiêm nhưng từ chối, hoặc đến nơi tiêm với tâm trạng lo lắng.



Buổi toạ đàm trực tuyến "VACCINE COVID-19 ASTRAZENECA: ĐỂ TIÊM KHÔNG LO LẮNG" do Soha.vn tổ chức với mục đích cung cấp các thông tin khoa học để khán giả hiểu thêm về vaccine Covid-19, hiểu về tầm quan trọng của vaccine, hiểu để đánh giá đúng về cơ hội và nguy cơ của vaccine Covid-19 nhằm giúp mọi người yên tâm hơn khi đi tiêm.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia khách mời:

- PGS. TS Trần Đắc Phu – Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế

- Ths. BS Đồng Phú Khiêm, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

- BS Nguyễn Lê Nga, Quản lý Y khoa vùng, Hệ thống tiêm chủng VNVC

Toạ đàm diễn ra vào 14h30 thứ 2 ngày 5/7/2021 trên page Soha.vn và web Soha.vn. Mời quý độc giả đón xem!