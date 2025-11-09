Thời tiết thất thường, thực hiện ngay 7 cách đơn giản giúp phổi thải độc tự nhiên ngay tại nhà

Phổi là một trong số các cơ quan quan trọng, không thể thiếu của hệ hô hấp. Nhiệm vụ quan trọng nhất của hai lá phổi là đảm bảo quá trình hô hấp của cơ thể được diễn ra một cách thuận lợi và suôn sẻ. Thông qua hoạt động của phổi, cơ thể sẽ được nạp đủ lượng oxy cần thiết và qua đó, giúp cho các cơ quan khác trong cơ thể duy trì hoạt động ổn định.

Ngoài ra, phổi cũng góp phần trong quá trình đưa lượng khí CO2 trong cơ thể ra bên ngoài. Từ đó có thể thấy rằng, các chức năng của phổi có tác động trực tiếp đến những hoạt động chung của những cơ quan khác trên toàn cơ thể.

Phổi cũng hỗ trợ tế bào nội mô hoạt động tốt hơn, qua đó giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, chống chọi lại sự tấn công của các tác nhân có hại từ môi trường bên ngoài.

Những cách làm sạch phổi đơn giản tại nhà

Để lá phổi khỏe mạnh và được thanh lọc một cách an toàn và tự nhiên, bạn có thể áp dụng các cách làm sạch phổi tại nhà khá đơn giản sau đây:

Nếu phổi bị tổn thương sẽ làm suy giảm chức năng hô hấp, dễ nhiễm bệnh

Ho

Nghe có vẻ vô lý, thế nhưng ho lại được xem như một bài tập làm sạch phổi khá hiệu quả, nhất là những người vừa bỏ thuốc lá. Bạn nên tập cho mình cách ho chủ động để có thể loại bỏ những chất nhầy tồn đọng ở trong phổi. Hành động này sẽ giúp đào thải lượng chất thải còn dư thừa ra ngoài và hạn chế tình trạng tắc nghẽn ở đường dẫn oxy.

Tập các bài tập thở

Khi luyện tập các bài tập thở, cơ hoành được cải thiện sức mạnh, dung tích phổi qua đó cũng được gia tăng. Điều này rất tốt cho sức năng của phổi, giúp việc hô hấp của bạn tốt hơn. Do đó, việc tìm hiểu và tập các bài tập thở đúng, đều đặn cũng giúp làm sạch phổi hiệu quả.

Tập luyện thể dục thường xuyên

Các bài tập luyện hàng ngày vừa giúp bạn nâng cao sức đề kháng vừa giúp cho phổi được làm sạch một cách nhẹ nhàng. Trong quá trình bạn duy trì hoạt động, các chức năng phổi cũng sẽ được cải thiện một cách tốt hơn.

Nếu sức khỏe của bạn không đủ tốt thì việc đi bộ hàng ngày cũng sẽ giúp cho túi khí phổi được nở rộng hơn. Nhờ đó, quá trình trao đổi và cung cấp khí oxy đến các cơ quan khác trong cơ thể cũng đơn giản hơn.

Uống đủ nước

Cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể là điều đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe nói chung và chức năng phổi nói riêng. Bạn có thể uống nước theo thời gian biểu phù hợp và luôn đảm bảo rằng, cơ thể được nạp đủ ít nhất 2 lít nước/ngày.

Khi cơ thể được nạp đủ nước, lượng chất nhầy trong phổi cũng sẽ dần loãng ra và được đưa ra ngoài một cách dễ dàng hơn. Bạn cần lưu ý rằng, nước ấm sẽ có khả năng làm loãng chất nhầy tốt hơn so với nước lạnh.

Bổ sung thêm các thực phẩm chống viêm

Những người thường xuyên hút thuốc lá có khả năng khiến phổi bị viêm cao hơn người bình thường. Khi phổi bị viêm sẽ khiến người bệnh cảm thấy khó thở hơn. Để phòng ngừa và giảm tránh tình trạng viêm, bạn cần duy trì cho mình một chế độ ăn lành mạnh với các loại thực phẩm chống viêm như việt quất, cải xoăn, olive,...

Hút thuốc lá có thể gây nên ung thư phổi

Không hút thuốc lá

Thuốc lá chính là “kẻ thù” nguy hiểm, âm thầm tàn phá lá phổi của bạn trong thời gian dài. Khói thuốc lá sẽ khiến cho các chức năng của phổi suy giảm dần. Khi phổi bị ảnh hưởng, quá trình trao đổi khí oxy và đào thải khí CO2 ra ngoài sẽ yếu hơn.

Lạm dụng thuốc lá trong thời gian dài không chỉ khiến đường thở bị thu hẹp mà còn khiến tình trạng viêm nhiễm và kích ứng xuất hiện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến những người có thói quen hút thuốc lá thường xuyên bị ho, khó thở. Thậm chí, có nhiều trường hợp còn bị tắc nghẽn mạn tính và dẫn đến ung thư phổi.

Vì vậy, để làm sạch và bảo vệ phổi, bạn cần phải loại bỏ những nguy cơ khiến phổi bị tổn thương, nhất là thuốc lá. Việc cai thuốc sẽ giúp phổi ngày càng khỏe hơn và đồng thời cũng giúp phòng tránh tối đa các bệnh lý liên quan đến tim mạch.

Trồng cây thanh lọc không khí trong nhà

Những loại cây như lưỡi hổ, lan ý và cau cảnh có tác dụng thanh lọc không khí tự nhiên. Chúng hấp thụ các độc tố như formaldehyde và benzen, mang lại không khí trong lành hơn cho phổi. Gia đình có thể đặt những loại cây này ở phòng ngủ hoặc phòng khách.