Ngày và đêm 1/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ ngày 2-5/10, miền Bắc sẽ có chuỗi ngày ít mưa. Từ khoảng ngày 6/10, miền Bắc có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do tác động của bão, kéo dài 2-3 ngày.

Tuy nhiên, diễn biến đợt mưa này sẽ phụ thuộc vào diễn biến cơn bão ngoài khơi Philippines, có thể vào Biển Đông cuối tuần này. Vì vậy cần theo dõi các bản tin dự báo cập nhật.

Hôm nay, mưa tiếp tục ở miền Bắc nhưng giảm về cường độ so với hôm qua (30/9). Ảnh: Nam Giang.

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, lũ lớn và đặc biệt lớn vẫn duy trì các sông ở miền Bắc, Thanh Hoá - Hà Tĩnh trong 1-2 ngày tới.

Vào 1h ngày 1/10, lũ trên sông Thao tại trạm Yên Bái vẫn trên báo động (BĐ)3 là 1,69m, sông Lô trên BĐ2, sông Lục Nam dưới BĐ3, sông Cầu dưới BĐ2, sông Thương dưới BĐ2, sông Thái Bình trên BĐ1, sông Mã trên BĐ2, sông Cả trên BĐ2.

Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ trên các hệ thống sông Cả, sông Thao, sông Lục Nam và sông Mã sẽ xuống. Lũ trên sông Lô sẽ đạt đỉnh ở mức BĐ3, sông Cầu, sông Thương và sông Thái Bình tiếp tục lên mức BĐ3 và trên mức BĐ3.

Ngày mai (2/10), lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) tiếp tục lên, hạ lưu sông La dao động ở mức đỉnh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, đỉnh lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông La xấp xỉ mức BĐ2.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt, chia cắt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc khu vực vùng núi Bắc Bộ, vùng núi phía tây Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Miền Bắc đang trải qua một đợt thiên tai nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão Bualoi. Dù bão không đổ bộ trực tiếp nhưng miền Bắc cũng hứng chịu gió mạnh vùng ven biển Quảng Ninh đến Ninh Bình, dông lốc nhiều nơi ở đồng bằng Bắc Bộ, sau đó là mưa rất lớn, lũ quét và sạt lở đất. Miền Bắc cũng là địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nhất về số người thiệt mạng và bị thương, chủ yếu do lốc xoáy, sạt lở đất và lũ cuốn.

Bão Bualoi là cơn bão nguy hiểm nhất từ đầu năm ảnh hưởng đến nước ta. Bão đổ bộ khu vực Quảng Bình cũ đến Nghệ An với cường độ vùng tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14, sau đó kéo theo tổ hợp đa thiên tai gồm lốc xoáy, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất cho khắp miền Bắc và Huế đến Thanh Hoá.

Tính đến 19h ngày 30/9, bão số 10 và thiên tai sau bão đã khiến 29 người chết, 19 người mất tích, 139 người bị thương, 8 người bị mất liên lạc ở vùng biển ngoài khơi Gia Lai. Thiệt hại về cơ sở vật chất đặc biệt lớn.