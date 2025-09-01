Thời sự quốc tế 1/9: Châu Âu lên kế hoạch đưa quân đến Ukraine

Châu Âu lên kế hoạch đưa quân đến Ukraine

Ngày 31/8, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu với tờ Financial Times rằng châu Âu đang vạch ra "những kế hoạch khá chính xác" cho việc triển khai quân đội đa quốc gia tới Ukraine như một phần của đảm bảo an ninh sau xung đột, với sự hậu thuẫn từ năng lực của Mỹ.

Bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh: " Tổng thống Mỹ Donald Trump trấn an chúng tôi rằng sẽ có sự hiện diện của Washington như một phần của biện pháp dự phòng". Bà cũng nói thêm: " Điều đó rất rõ ràng và được khẳng định nhiều lần".

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: Reuters)

Đợt triển khai này dự kiến gồm hàng chục nghìn quân do châu Âu dẫn đầu, được hỗ trợ bởi Mỹ. Thoả thuận này được thống nhất tại cuộc gặp giữa Tổng thống Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao châu Âu khác vào tháng 8.

Israel tuyên bố hạ sát người phát ngôn của Hamas

Israel cho biết họ đã tiêu diệt người phát ngôn quân sự chính của Hamas tại Gaza Abu Obeida trong cuộc tấn công vào hồi cuối tuần.

Thông tin này đưa ra sau khi lực lượng Houthi ở Yemen xác nhận cuộc không kích của Israel vào cuối tuần trước đã giết chết Thủ tướng chính quyền do Houthi lập ra tại Yemen cùng nhiều bộ trưởng và quan chức cấp cao khác.

Abu Obaida được xem là nhân vật được nhiều người biết đến của lực lượng vũ trang Hamas, dù luôn che mặt.

Houthi đột kích vào trụ sở Liên hợp quốc tại Yemen, bắt giữ ít nhất 11 người

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết lực lượng Houthi đã xông vào trụ sở Chương trình Lương thực Thế giới, chiếm giữ tài sản và cố gắng đột nhập vào nhiều văn phòng khác của cơ quan này tại thủ đô.

Cuộc đột kích diễn ra sau cuộc tấn công của Israel vào Sanaa khiến Thủ tướng chính quyền do Houthi lập ra tại Yemen và một số bộ trưởng khác thiệt mạng.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg thông tin thêm trong một tuyên bố riêng rằng có 11 nhân viên bị giam giữ tại cả Sanaa và thành phố cảng Hodeidah.



