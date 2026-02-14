Thói quen ăn có thể ảnh hưởng đến vận mệnh, tuyệt đối ĐỪNG để con bạn mắc phải 3 hành động rất xấu này!

Một người cha sau bữa cơm cùng con trai và một người bạn đã dặn con rằng: "Người bạn này không thể thâm giao". Lý do rất đơn giản: Khi gắp thức ăn, anh ta dùng đũa lật xới liên tục trong đĩa để chọn miếng ngon nhất rồi mới gắp. Người cha giải thích: "Kiểu người chỉ biết thỏa mãn bản thân mà không màng đến cảm giác của người khác chính là người ích kỷ".

Chuyên gia nghi thức người Anh William Hanson cũng từng khẳng định: Một người quan sát tinh tế chỉ cần qua một bữa cơm là có thể biết được nền tảng gia đình và giáo dục của đối phương. Bàn ăn tuy nhỏ nhưng lại là nơi phơi bày chân thực nhất bản chất của một con người. Nếu một đứa trẻ mắc phải 3 "tật xấu" sau đây, cha mẹ cần uốn nắn ngay kẻo ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Đặc biệt là trong những ngày Tết sắp tới đây, khi mà các bữa ăn sum vầy diễn ra liên tục:

1. Chỉ ăn món mình thích, mặc kệ người xung quanh

Chúng ta không lạ gì cảnh những "đứa trẻ vương giả" trong bữa tiệc: Chỉ gọi món theo khẩu vị cá nhân, món mình thích phải đặt ngay trước mặt, nếu không sẽ quấy khóc.

Đằng sau những đứa trẻ này thường là một gia đình nuông chiều không giới hạn. Người lớn luôn dành phần ngon nhất, đặt đĩa thức ăn yêu thích nhất vào tầm tay trẻ. Lâu dần, trẻ hình thành tư duy: "Đồ tốt nhất phải thuộc về mình".

Kẻ coi bàn ăn là "sân khấu độc diễn" của riêng mình thường thiếu tinh thần chia sẻ và khả năng thấu cảm. Ra ngoài xã hội, họ dễ bị cô lập vì thói vị kỷ, luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết.

Ảnh minh họa

2. Tướng ăn kém duyên, thiếu tôn trọng quy tắc chung

Trong một buổi tụ tập, một cậu bé 8 tuổi khiến cả bàn ăn ngán ngẩm: Ăn uống phát ra tiếng nhai nhóp nhép quá lớn, dùng đũa xới tung đĩa thức ăn, thậm chí nhổ đồ không thích trực tiếp xuống bàn hoặc dùng tay ném thức ăn trả lại đĩa. Cha mẹ cậu bé chỉ cười trừ: "Cháu nó còn nhỏ, nghịch ngợm tí thôi".

Thực tế, những hành vi như:

Dùng đũa lật qua lật lại, rung đũa khi gắp.

Nhai tóp tép gây tiếng động lớn.

Xỉa răng, hắt hơi, khạc nhổ ngay tại bàn.

Đây không phải là "sống thật" hay "vô tư", mà là biểu hiện của sự thiếu giáo dục. Tướng ăn bộc lộ tố chất cơ bản của một con người. Người có tướng ăn kém duyên rất khó nhận được sự tôn trọng trong công việc và thường tự đánh mất các cơ hội thăng tiến do hình ảnh cá nhân bị hạ thấp.

3. Thói quen ngắt lời, "nhảy vào miệng" người khác

Có những đứa trẻ luôn muốn làm trung tâm của mọi cuộc đối thoại. Từ lúc nhỏ là kể chuyện hoạt hình, đến khi lớn hơn là tranh luận những vấn đề mình không hiểu rõ, cốt chỉ để thể hiện bản thân.

Thói quen này cực kỳ nguy hại khi bước vào môi trường chuyên nghiệp. Một nhân viên từng bị đuổi khỏi dự án trọng điểm chỉ vì thói quen ngắt lời khách hàng để thao thao bất tuyệt suốt một giờ đồng hồ trong cuộc họp. Khách hàng nổi trận lôi đình vì cảm thấy không được tôn trọng.

Việc ngắt lời không chỉ là thiếu lịch sự, mà còn phản ánh sự nôn nóng, thiếu khả năng lắng nghe và sự hổng kiến thức về quy tắc giao tiếp. Cha mẹ cần dạy trẻ rằng: Lắng nghe là một loại tu dưỡng. Hãy đợi người khác nói xong rồi mới bày tỏ ý kiến của mình một cách rõ ràng.

Nhà văn Lâm Thanh Huyền của Trung Quốc từng viết trong cuốn Từ món ăn nhìn thấu nhân cách: "Chế độ ăn uống và cách ăn của một người có thể tiết lộ nhân cách của họ".

Chi tiết nhỏ trên bàn ăn có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của một đứa trẻ. Hy vọng mỗi bậc phụ huynh đều coi bàn ăn là "lớp học đầu đời", giúp con hình thành nhân cách tốt đẹp từ chính những bữa cơm gia đình đầm ấm.