Thoát nạn trên Vịnh Hạ Long: "Đó là 1 ngày rất dài và cũng rất buồn"

Vừa qua, vụ lật tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Được biết, trên tàu có 46 du khách và 3 thuyền viên, rời cảng từ 12h55 để tham quan các điểm nổi tiếng trên tuyến 2 vịnh Hạ Long. Tuy nhiên khi gần di chuyển đến địa điểm đầu tiên thì gặp mưa dông lớn, khiến tàu bị lật, hàng chục người tử nạn.

Trên MXH, cộng đồng mạng dành nhiều lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu số. Bên cạnh đó, không ít người trẻ cũng chia sẻ lại trải nghiệm của bản thân khi cũng đi tàu du lịch tham quan Vịnh Hạ Long vào chiều đúng ngày 19/7. Tuy nhiên, họ may mắn hơn khi đã có thể kịp về đất liền an toàn.

Đức Tuấn - đang làm việc tại Hà Nội cho biết ngày 19/7 vừa qua, anh ở trên tàu ra giữa Vịnh để dự đám cưới của bạn. Giống như nhiều người khác cùng du lịch tại Hạ Long, Đức Tuấn cũng bày tỏ thời điểm 10h - 13h trời vẫn nắng to, thậm chí oi bức. Tuy nhiên chỉ vài phút sau chuyển mưa lớn, bầu trời trở nên xám xịt.

Bầu trời xám xịt vào thời điểm mưa dông kéo đến

“Lúc ấy tàu của mình đang ở giữa Vịnh rồi. Mưa dông bất ngờ, sóng lớn, mình thấy các tàu khác chạy gấp vào phía mấy đảo để tránh. Tàu mình thì bị 1 tàu khác đâm húc ngang tàu, vỡ kính. Thấy vậy mình chạy lên tầng cao của tàu xem thế nào thì thực sự rất sợ và hoảng. Không biết như thế nào nên mình nhắn tin về nhà luôn”, Đức Tuấn kể.

Anh cho biết thêm: “Biển động mạnh, gió to nên thuyền trưởng quyết định đưa tàu về đất liền. Lúc ấy mình nhìn về phía đảo, thấy có tàu mình và 1 - 2 tàu nữa đang chạy về bờ gấp. Đứng trên tầng 3 của tàu, mình cứ nhìn ra biển xem vào tới đất liền chưa mà thực sự vẫn sợ hãi. Khá may mắn khi tàu của mình cập bến an toàn, lúc về tới đất liền cũng đã là 17h”.

Tàu của Đức Tuấn bị một tàu khác đâm vào do dông lốc mạnh

May mắn, tàu đã cập bến an toàn

Trong khi gặp tình huống hoảng loạn, Đức Tuấn đã nhắn tin về cho gia đình

Phía dưới bài đăng của Đức Tuấn, nhiều người cũng để lại trải nghiệm tương tự. Khánh Linh bày tỏ: “Hôm qua là một ngày thật dài… Chiều qua cả nhà mình cũng đi Vịnh vãn cảnh, vừa về được một lúc thì nghe tin dữ. Nghĩ lại, thời tiết diễn biến rất nhanh, chỉ trong vòng 15 phút thôi là trời từ nắng sang dông, mưa trắng trời. Khi ra đến đảo Ti Tốp gió mạnh làm 2 tàu va vào nhau, tàu mình vỡ mất cửa kính ở tầng 1. Không xuống được đảo nên thuyền trưởng cho tàu quay về luôn. Thật sự rất may mắn khi không sao và về bờ an toàn”.

Trải qua những giây phút kinh hoàng, Khánh Linh cũng cho hay lúc đấy mới thấy con người rất nhỏ bé trước thiên nhiên. Bên cạnh đó, qua lần này, cô và mọi người cũng có thêm những kinh nghiệm thoát hiểm hay tập thói quen chú ý đến những lối thoát hiểm, biển chỉ dẫn,... mỗi khi đi đâu để biết cách xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố.

Nhiều người ghi lại cảnh biển động, sóng lớn, trời tối sầm

Còn với Phạm Thu, cô bạn cũng đăng tải một bài trên tài khoản Threads của mình về những gì đã trải qua. Bản thân Phạm Thu cho biết cô và các du khách trên chuyến tàu của mình có phần may mắn hơn vì chưa kịp lên tàu ra ngắm Vịnh.

“Chiếc tàu mình sẽ đi thì trước đó họ có chuyến từ 8h sáng và cập bến 13h chiều. Trong lúc dọn dẹp để chờ đón khách chuyến 14h - chuyến của mình thì tầm 13h20 trời tối sầm, gió giật mạnh, nước biển dâng cao. Anh quản lý tàu mình lên cảng đón khách thì nhận được thông báo ngừng cấp lệnh di chuyển phía cảng vụ thông báo. Do đó, công ty đại lý đã hủy hết lịch khách chiều ngày 19/7 và cả tàu mình đã an toàn”, Phạm Thu viết.

Cô bạn bày tỏ, mọi thứ diễn ra quá nhanh và không ai lường trước được thời tiết chuyển xấu. Do vậy, cô và nhiều du khách khác khi nghe tin tức về chuyến tàu bị lật ở Vịnh Hạ Long đều cảm thấy rất xót xa, bàng hoàng vì chẳng ai muốn một chuyến đi chơi vui vẻ lại trở thành bi kịch.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Thật mừng khi nghe tin du khách an toàn nhưng lòng cũng nặng trĩu khi theo dõi thông tin về các nạn nhân xấu số. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân”.

- “Lúc ấy hẳn ai cũng đều rất hoảng loạn, lo sợ. Mình chưa trải qua bao giờ nhưng nhìn hình ảnh mưa dông lớn, nước dâng cao, sóng đánh mạnh như vậy cũng cảm thấy khó thở. Mong rằng tất cả chúng ta đều an toàn…”.

- “Nghe mọi người chia sẻ lại thấy nghẹn ngào quá. Mình cũng ở Hạ Long ngày 19/7 nhưng trong thành phố, không ra Vịnh. Thời tiết đến 12h trưa vẫn nắng nóng, đúng là không ai ngờ…”.

- “Mong rằng người nhà nạn nhân có thể vượt qua được mất mát này, dẫu biết rằng, đó sẽ là những ký ức vô cùng ám ảnh. Ngay cả những du khách được an toàn trở về như chia sẻ của mọi người thì đó vẫn sẽ là những khoảnh khắc đáng sợ khó quên”.

