Thổ Nhĩ Kỳ trải qua tháng 7 nóng nhất trong 55 năm

Nhiệt kế chỉ 50 độ C tại một con phố ở Silopi, phía Đông tỉnh Sirnak, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 25/7/2025 (Ảnh: DHA/Daily Sabah)

Bộ Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/8 cho biết, 66 trong tổng số 220 trạm thời tiết trên cả nước ghi nhận nhiệt độ trung bình tăng 1,9 độ C so với những năm trước. Cuối tháng 7, thành phố Silopi thuộc tỉnh Sirnak, cách biên giới Iraq và Syria khoảng 10 km, đã lập kỷ lục 50,5 độ C, vượt mức 49,5 độ C ghi nhận tại tỉnh Eskisehir vào tháng 8/2023.

Nắng nóng kéo dài gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Hàng loạt vụ cháy rừng bùng phát trong tháng trước, làm 14 người thiệt mạng ở miền Tây. Gần đây, hai đám cháy lớn tại tỉnh Canakkale, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, đã buộc hàng trăm người phải sơ tán, khiến eo biển Dardanelles tạm thời đóng cửa với giao thông hàng hải.

Người dân ngồi tại sân thượng một nhà hàng ở khu vực bờ biển Kadikoy, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, 29/7/2025 (Ảnh: AP)

Đợt nắng nóng kỷ lục này cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nước. Tại thị trấn du lịch Cesme bên bờ biển Aegean, chính quyền áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng nước máy từ 23h đến 6h sáng hôm sau đối với cả người dân và du khách, bắt đầu từ ngày 25/7.