Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Người nước ngoài nhập cảnh trái phép bằng đường chuyên gia

Ngày 5/5, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết đang điều tra đường dây có dấu hiệu lợi dụng con đường nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép để trục lợi.

Thiếu tướng Viên tiết lộ phương thức của đường dây này hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng thực hiện bằng cách sử dụng doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh, lấy danh nghĩa mời chuyên gia nước ngoài có trình độ, tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam làm việc.

Những người nước ngoài này sau khi nhập cảnh vào Việt Nam thì tiến hành cách ly. Sau đó, họ ở lại làm việc tự do, thậm chí những người này còn không biết đơn vị nào bảo lãnh mình nhập cảnh.

Vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng. Công an Đà Nẵng cho biết từ năm 2020 đến nay, đã đấu tranh, xử lý 16 vụ tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, khởi tố 55 bị can, trong đó có 11 bị can quốc tịch Trung Quốc; đã đưa ra xét xử 7 vụ.