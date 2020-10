Thiếu tiền tiêu, nam thanh niên đi xe máy Exciter, cầm dùi cui điện vào cướp tiệm vàng ở Hà Nội

Đêm 28/10, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự Cao Đình Luân (SN 2000; trú tại Đông An, Văn Yên, Yên Bái) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Luân đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Chiều 26/10, y đến cửa hàng vàng ở số 145 Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội) dùng dùi cui điện khống chế người trong cửa hàng yêu cầu đưa hai chiếc nhẫn và một dây chuyền vàng (trị giá khoảng 15 triệu đồng).

Khi thấy chủ cửa hàng hô hoán, nam nghi phạm bỏ chạy thì bị người dân phối hợp cùng tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Đống Đa đang làm nhiệm vụ gần đó khống chế, bắt giữ. Tang vật thu giữ là 1 xe máy nhãn hiệu Exciter, 1 dùi cui điện.

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý Luân theo quy định.