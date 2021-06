"Thiên địch" của Hyundai Grand i10 tung bản mới giá 169 triệu, khách Việt ước ao

Tata Motor là hãng xe thường xuyên mở rộng danh mục xe với việc thường xuyên ra mắt các biến thể và trang bị cho các mẫu xe, điều đó đã giúp thương hiệu này đạt doanh số tốt trong thời gian gần đây.

Mới đây, hãng xe đã ra mắt thị trường Ấn Độ biến thể XTO của chiếc hatchback cỡ A Tiago với mức giá 5,47 Rs lakh (khoảng 169 triệu đồng), đắt hơn khoảng 48.000 Rs (khoảng 14,8 triệu đồng) so với biến thể XE cơ sở và rẻ hơn 15.000 Rs (khoảng 4,6 triệu đồng) so với biến thể XT.

Tiago XTO mới chỉ được cung cấp với động cơ xăng 1.2L, 3 xi-lanh và kết hợp hộp số sàn 5 cấp.

Biến thể XTO của chiếc hatchback cỡ A Tiago tại Ấn Độ có giá quy đổi khoảng 169 triệu đồng.

Về trang bị, Tata Tiago XTO 2021 mới gồm hệ thống âm thanh 4 loa, điện thoại gắn trên tay lái và điều khiển âm thanh. Mặc dù vậy, hãng xe đã không trang bị tính năng chính như kết nối Bluetooth, hệ thống âm nhạc Harman… trên mẫu ô tô giá rẻ. Điều này không khó hiểu, bởi sẽ giúp giảm chi phí cho mẫu xe.

Dẫu vậy, Tata Tiago XTO 2021 được trang bị tất cả các tính năng có trên biến thể XE, bao gồm vành thép 14 inch, trợ lực lái, nhiều chế độ lái, điều chỉnh phía trước và tựa đầu phía sau tích hợp, ABS với EBD, cảm biến đỗ xe phía sau, cảnh báo tốc độ, túi khí kép... Với những trang bị và mức giá khá "êm", biến thể XTO rất có thể sẽ có doanh số tốt, như là trước đó Tiago đã làm được tại thị trường Ấn Độ.

Nội thất chiếc hatchback cỡ A.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, Tiago đã rất thành công trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ giá rẻ với hơn 32.000 xe. Giá khởi điểm của Tiago tại showroom ở thủ đô New Delhi ở thời điểm đó là 320.000 Rs (khoảng 107 triệu đồng). Chiếc xe này đã làm tròn vai khi giúp hãng Tata dần lấy lại vị thế trên thị trường xe hơi. Đến năm 2020, khi ra mắt Tata Tiago facelift, mẫu xe đã nhận được đánh giá an toàn 4 sao bởi GNCAP, trở thành một trong những xe cỡ A an toàn tại Ấn Độ.

Tata Tiago đã trở thành đối thủ đáng gờm của các mẫu xe thuộc phân khúc hatchback hiện đang có mặt trên thị trường như Maruti Celerio, Hyundai Grand i10.