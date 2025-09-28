Thi hành lệnh bắt tạm giam Kiều Anh Khoa

Ngày 27/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Tánh Linh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Kiều Anh Khoa (SN 1989, trú tại Thôn 3, xã Tánh Linh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 4/7/2025.

Ngày 18/7/2025, bà Nguyễn Thị Mỹ Nương (trú tại Thôn 1, xã Tánh Linh) trình báo bị mất một chiếc xe máy cùng 5,3 triệu đồng tại lò gạch trên địa bàn xã. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm là Kiều Anh Khoa – người từng có nhiều tiền án về trộm cắp và ma túy.

Được sự vận động của cơ quan công an, tối cùng ngày, Khoa đã đến đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai đã dùng số tiền trộm được để tiêu xài và mua ma túy, còn chiếc xe máy được gửi tại xã Đức Linh. Công an xã Tánh Linh phối hợp với Công an xã Đức Linh đã thu hồi chiếc xe máy, trả lại cho bị hại.

Chân dung đối tượng Khoa. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Đây không phải lần đầu tiên Kiều Anh Khoa vướng vòng lao lý. Trước đó, vào 22/8/2022, đối tượng bị Công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận cũ) bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Sau đó, Tòa án Nhân dân huyện Tánh Linh tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Khoa đã chấp hành án và ra tù ngày 22/11/2024.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý đối tượng Kiều Anh Khoa theo đúng quy định pháp luật.