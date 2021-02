Thêm một bệnh nhân mắc Covid-19 tiên lượng rất nặng, phổi trắng xoá phải can thiệp ECMO

Theo thông tin từ Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo về trường hợp bệnh nhân nặng N.V.H (60 tuổi) đang điều trị ở Bệnh viện dã chiến số 2, Đại học Kỹ thật Y tế Hải Dương.



Bệnh nhân đã được hội chẩn vào chiều ngày 19/2, do có những diễn biến nặng, hình ảnh tổn thương trên X-quang phổi trắng xoá. Đội ngũ Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai tại đơn vị này đã hỗ trợ đặt tim phổi nhân tạo ECMO cho bệnh nhân. Sau khi can thiệp ECMO, bệnh nhân tạm thời ổn định.

Đây là trường hợp được phát hiện trong cộng đồng, là F2, tự cách ly tại nhà. Trong khi đó, F1 của bệnh nhân cách ly tập trung đã âm tính 3 lần.



Bệnh nhân diễn biến nặng đang điều trị tại Hải Dương, ảnh minh hoạ.

Ngày 17/2, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cao kèm khó thở và được chuyển vào Trung tâm Y tế Kinh Môn làm xét nghiệm. Ngày 18/2, người này được chuyển tới Bệnh viện dã chiến số 2.

Hai bệnh nhân khác đang được can thiệp ECMO là BN1536 và 1823. Bệnh nhân 1536, 79 tuổi, đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trường hợp này được đánh giá rất nặng, tiên lượng tử vong do tuổi đã cao, có bệnh nền tăng huyết áp, tiểu đường type 2, suy tim; biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đông máu. Trong quá trình điều trị, cùng với nhiều giải pháp chuyên môn khác, bệnh nhân đã được chỉ định can thiệp ECMO.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân 1823, 65 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). BN1823 bị tiểu đường, bắt đầu suy hô hấp từ ngày 7/2. Đến ngày 9/2, bệnh nhân phải thở máy, lọc máu và can thiệp ECMO. Bệnh nhân đã có 5 lần xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được các bác sĩ tiên lượng nguy kịch.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám - chữa bệnh cho hay, tính đến ngày 19/2, Việt Nam hiện có 714 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị trên cả nước.

Trong đó, 83,3% bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng; 14,2% trường hợp gặp biểu hiện nhẹ. Đặc biệt, 15 ca bệnh tiên lượng nặng, chiếm 2,1%.