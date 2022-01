Thêm lần "ra biển lớn", liệu Kiatisuk đã quên được thất bại tủi hổ bậc nhất của HAGL?

Năm 2003, HAGL đại diện cho bóng đá Việt Nam dự cúp C1 Đông Nam Á lần đầu tiên do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Với thực lực hùng mạnh của mình, HAGL được đánh giá không kém cạnh bất cứ đối thủ nào. Do đó mục tiêu của Kiatisuk cùng các đồng đội là phấn đấu vào đến tận chung kết, thậm chí nếu may mắn có thể mang cúp về Việt Nam.



Vào đến tứ kết, đội bóng phố Núi gặp BEC Tero của Thái Lan khi chỉ xếp thứ nhì bảng C. Trên lý thuyết thì đối thủ của họ cực mạnh khi đang là đương kim Á quân cúp C1 châu Á. Nhưng thực tế trên sân cho thấy Kiatisuk và các đồng đội không hề ngán ngại trước đối thủ. Bị thua trước từ một quả phạt đền, song Kiatisuk đã kịp lập công bằng đường kiến tạo cho Quốc Vượng lập công san bằng tỷ số trước khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc.

Nhưng rốt cuộc, chiếc thẻ đỏ bất ngờ của tiền đạo Việt Thắng cùng sự sa sút khó hiểu của hậu vệ Lương Trung Tuấn đã khiến tất cả nỗ lực của các đồng đội "đổ sông đổ bể", để rồi phải nhận trận thua 1-2 đầy đau đớn.

Đấy không phải là trận thua "khó hiểu" duy nhất của HAGL ở giải đấu năm ấy. Trước đó, đội bóng phố Núi cũng đã để thua dễ dàng trước Presita của Indonesia. Ngay sau trận đấu, bất ngờ trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng và hậu vệ trái Phạm Minh Đức lên tiếng tố cáo đích danh Lương Trung Tuấn và Nguyễn Việt Thắng "bán đứng" đồng đội.

Mạnh Dũng thậm chí còn cho rằng Việt Thắng bán độ trận này có thể nhận 5.000 USD và không chỉ thế, ngay sau trận thua Presita, chính miệng Việt Thắng nói: "Đá nhiệt tình nên mất chiếc Spacy rồi".

Cũng theo lời Nguyễn Mạnh Dũng, khoảng 23 giờ ngày 12/7/2003, trước trận gặp Presita, chính Việt Thắng đã sang phòng anh rủ rê bán độ rằng chỉ cần thua 1 trái, mỗi người sẽ nhận được 5.000 USD, nhưng anh cương quyết từ chối và nói rằng: ""Danh dự của HAGL ở đấu trường quốc tế rất lớn, đó là đại diện cho Tổ quốc. Nếu thua Indonesia rồi thua Lào luôn, bị loại thì sao, đừng có làm chuyện dại dột".

Việt Thắng phản bác: "Lào dưới cơ mình làm sao thua được. Có thua Indonesia cũng vào mà". Mạnh Dũng không đồng ý tham gia và còn dọa nếu có gì bất thường sẽ báo lại với lãnh đạo. Trận đấu này, Việt Thắng chơi khá nhiệt tình, song kết quả vẫn "đúng kịch bản" như Thắng nói khi HAGL thua cách biệt 1 bàn. Điều này khiến sự nghi ngờ còn lên cao hơn khi có thể còn một vài người khác đã bán đứng cả đội chứ không riêng gì Việt Thắng.

Sau trận thua BEC Tero, khi bị chất vấn về chiếc thẻ đỏ cũng như thi đấu dưới sức, Việt Thắng ban đầu đổ lỗi có vấn đề về thể lực, còn thẻ đỏ là do sợ đau với pha vào bóng của đối phương. Song theo Mạnh Dũng, sau khi bị truy quá, chính Việt Thắng nói: "Người khác làm mà tôi không làm thì tôi ngu".

Cũng trong cuộc họp này, hậu vệ Phạm Minh Đức cũng tường thuật toàn bộ câu chuyện Lương Trung Tuấn rủ anh bán độ, đồng thời cho biết trong quá trình trao đổi, chính Trung Tuấn đã thốt lên: "Mình không làm không được Đức ơi".

Sau khi VFF ra án treo giò 3 năm với Lương Trung Tuấn và Nguyễn Việt Thắng, phó chủ tịch Trần Duy Ly đã khẳng định: "Liên đoàn đã có trong tay đủ bằng chứng để kỷ luật Trung Tuấn và Việt Thắng: băng ghi âm cuộc họp nội bộ HAGL ngay sau cúp C1 Đông Nam Á, lời tố cáo của một số cầu thủ HAGL, tư liệu do bên công an điều tra cung cấp".

Sau sự kiến này, bầu Đức xóa tên Việt Thắng khỏi danh sách thi đấu của HAGL trong phòng truyền thống của CLB. Chính cựu tiền đạo này từng tâm sự: "Mười hai năm sau ngày xảy ra vụ nghi án, chú Đức vẫn không nói với tôi dù chỉ một câu. Trong phòng lưu niệm của CLB HAGL trưng bày ảnh của tất cả các cầu thủ từng thi đấu và cống hiến cho đội, chỉ tôi là không xuất hiện".

