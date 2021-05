Thêm 30 ca dương tính SARS-CoV-2 từ F0 chưa rõ nguồn lây, Đà Nẵng phong toả khu công nghiệp

Ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, cho hay việc phong tỏa KCN An Đồn bắt đầu từ khoảng 19h30 phút ngày 11/5, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của hơn 30 ca này. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã khẩn cấp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 500 công nhân đang làm việc tại KCN An Đồn và hơn 200 người thuộc các hộ dân sinh sống bên ngoài cổng KCN An Đồn, đường Ngô Quyền.