Thêm 2 khu vực bị bao vây, hệ thống phòng thủ Donbass lung lay dữ dội

Theo giới truyền thông Kiev, các đơn vị đồn trú của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Siversk hiện đang bị cắt đứt nguồn cung cấp. Chỉ huy các đơn vị bị bao vây đã yêu cầu Bộ Tổng tham mưu cho phép rút khỏi thị trấn, nhưng đã bị giới chỉ huy cấp cao từ chối thẳng thừng.

Trong khi Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi đang bận rộn với việc cứu viện cho chảo lửa Pokrovsk (Donetsk) và nồi hầm Kupiansk ở Kharkiv, Quân đội Nga đã lặng lẽ bắt đầu bao vây Siversk, cắt đứt nguồn tiếp tế cho thị trấn này, đồng thời cũng tiếp tục áp sát một thị trấn khác là Liman.

Giới chỉ huy các đơn vị phòng thủ ở Siversk đã yêu cầu giới chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine khẩn trương ra lệnh rút quân, nhưng Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi vẫn kiên quyết từ chối và ra mệnh lệnh “chiến đấu đến cùng”.

Các chuyên gia quân sự Kiev trong 2 tuần qua đã liên tục cảnh báo về việc thị trấn Siversk và Liman ở gần đó sắp bị bao vây. Hiện tại, các đơn vị Nga đã áp sát cả 2 thành phố này và cơ bản đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để có thể bắt đầu tấn công các thị trấn này.

Tuy nhiên, rõ ràng là Lực lượng Vũ trang Nga sẽ không triển khai các cuộc tấn công trực diện vào thị trấn Siversk, mà dường như sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật đã được kiểm chứng hiệu quả là bao vây các thị trấn lớn và cắt đứt liên lạc hậu cần.

Trên thực tế, quân Nga đã áp dụng chiến thuật này ở Siversk trong thời gian qua, mặc dù lực lượng Ukraine đồn trú ở đây khá đông đảo, nhưng cơ hội phòng thủ thành công trong vòng vây của quân Nga là “rất mong manh”.

Theo giới chuyên gia quân sự, tướng Syrskyi đang ở trong tình trạng “rất khó xử” vì hàng loạt cứ điểm ở Donbass đang bị quân Nga bao vây, chỉ huy các đơn vị tới tấp xin lệnh triệt thoái khỏi các khu vực phòng thủ đảm trách và “lùi về các điểm phòng thủ tuyến sau”.

Nếu ông ra lệnh rút quân khỏi khu vực này mà kiên quyết đòi tử thủ ở cứ điểm khác thì sẽ xảy ra tình trạng bất mãn trong giới chỉ huy cấp dưới; còn nếu đồng ý với tất cả thì sẽ dẫn đến tình trạng sụp đổ hàng loạt trong hệ thống phòng thủ ở Donbass, đặc biệt là trong bối cảnh các tuyến phòng thủ phía sau vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh.