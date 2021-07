Thêm 2 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 132 ca

Ca tử vong 131: BN2983 nữ, 65 tuổi, người nhập cảnh tại An Giang. Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính: 5/5. Cơ sở điều trị: Bệnh viện Đa khoa Khu vực An Giang. Chẩn đoán: Viêm phổi do mắc Covid-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.



Ngày 13/5, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM với chẩn đoán vào viện: Viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do nhiễm SARS-CoV-2, tràn khí màng phổi phải đang đặt dẫn lưu ngày thứ 4 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Ngày tử vong: 22 giờ ngày 1/7.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do nhiễm SARS-CoV-2, sốc nhiễm trùng, xuất huyết não trên bệnh nhân tăng huyết áp - đái tháo đường (COVID-19 đã điều trị, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính 4 lần).

Ca tử vong 132: BN17165, nữ 77 tuổi, địa chỉ: quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Tiền sử: Tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi cũ đã phẫu thuật. Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả dương tính: 27/6.

Bệnh nhân điệu trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, tử vong: 12 giờ 30 phút ngày 10/7.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng ARDS do nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi cũ.