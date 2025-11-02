Thể thức kỳ quặc của giải Mỹ khiến siêu phẩm của Messi mất giá trị

Bàn thắng đẹp mắt của Messi trở nên vô nghĩa vì thể thức kỳ quặc của giải đấu.

Sáng 2/11, Lionel Messi ghi bàn trong trận thua 1-2 của Inter Miami trước Nashville ở vòng 1 MLS Cup Playoffs (Mỹ). Siêu sao người Argentina lập công bằng cú sút ấn tượng vào góc cao, đánh bại thủ môn đối phương ở phút 90. Tỷ số sau 2 lượt trận là 4-3 nghiêng về Inter Miami.

Nếu là các giải đấu thông thường khác, bàn thắng của Messi đương nhiên mang tính chất quyết định giúp Inter Miami thắng chung cuộc. Tuy nhiên, giải đấu cúp của bóng đá Mỹ lại áp dụng thể thức kỳ quặc khiến tình huống tỏa sáng của ngôi sao 38 tuổi trở nên vô nghĩa về mặt thành tích tập thể.

Messi ghi bàn ở phút 90.

Ở vòng 1 của MLS Cup Playoff, các đội bóng không thi đấu 2 lượt loại trực tiếp như thường thấy. Thay vào đó, giải đấu áp dụng thể thức "bo3" (best of 3), tức 2 đội bóng thi đấu với nhau 3 trận, đội thắng 2 trận trong đó là đội thắng chung cuộc và giành quyền đi tiếp.

Tỷ số từng trận và chung cuộc hoàn toàn vô nghĩa. Các trận đấu chỉ tính kết quả thắng - thua. Trong cặp đấu giữa Inter Miami và Nashville, đội bóng của Messi thắng 3-1 ở lượt đầu tiên. Trong đó, ngôi sao người Argentina đóng góp 2 bàn thắng. Trong cuộc tái đấu Nashville thắng 2-1. Dù tính tổng tỷ số 2 trận Inter Miami chiếm ưu thế nhưng về mặt kết quả, 2 đội đang hòa nhau.

Messi và đồng đội sẽ thi đấu trận quyết định với Nashville vào ngày 8/11. Đội thắng trong cặp đấu này giành quyền đi tiếp ở MLS Cup Playoffs. Giải đấu này cũng là cơ hội cuối cùng để Lionel Messi giành danh hiệu trong năm 2025.