Thể thao người khuyết tật Việt Nam đứng hạng 3 với 65 HCV tại ASEAN Para Games

Đội cờ vua thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có kỳ Đại hội thành công về kết quả huy chương. Ảnh: KTVN

Ngày tranh tài cuối (5-8) trước khi Đại hội bế mạc, chúng ta co thêm các tấm HCV của VĐV bơi người khuyết tật (hạng thương tật S4) Nguyễn Mạnh Phú ở 100m tự do với thành tích 1’49"22. Nữ VĐV người khuyết tật Trịnh Thị Bích Như tiếp tục giành được HCV 100m tự do nữ hạng thương tật S6 (1’25"11) đồng thời phá kỷ lục của Đại hội. VĐV người khuyết tật Lê Thị Dung giành HCV 50m tự do hạng thương tật S8 (36"71).



Cũng ở ngày cuối, các tay vợt cầu lông thể thao người khuyết tật đã nỗ lực thi đấu và giành được 3 tấm HCĐ nhờ công của VĐV Hoàng Thị Hồng Hảo (WH2), đôi nam Hoàng Mạnh Giang (WH1) và Trương Ngọc Bình (WH2), đôi nam-nữ Hoàng Mạnh Giang (WH1)/Hoàng Thị Hồng Thảo (WH2).

Cờ vua là môn mà chúng ta đã vượt chỉ tiêu hơn dự kiến bởi ở ngày cuối cùng thì các kỳ thủ thể thao người khuyết tật giành thêm 3 tấm HCV trong nội dung cờ chớp với kết quả của Nguyễn Thị Hồng (hạng thương tật B2-3) HCV cá nhân, đồng đội nữ (hạng thương tật B2-3) đoạt HCV, đồng đội nữ (hạng thương tật B1) đoạt HCV.

Tổng số HCV mà Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được là 65, vượt xa so với chỉ tiêu là từ 35 tới 40 HCV đã đề ra trước khi lên đường.

Theo tổng kết của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, môn có thành tích tốt nhất là bơi với 27 HCV, 20 HCB, 12 HCĐ tiếp tới là điền kinh với 15 HCV, 25 HCB và 16 HCĐ. Môn cờ vua có kết quả ấn tượng hơn kỳ vọng khi giành được 13 HCV, 6 HCB, 11 HCĐ trong khi cử tạ đạt 10 HCV, 98 HCB và 3 HCĐ. Kỳ Đại hội lần này, trong lần tham dự đầu tiên, đội judo khiếm thị có 2 HCB, 1 HCĐ. Ngoài ra, đội bóng bàn có 1 HCB, 10 HCĐ; cầu lông là 3 HCĐ. Dù rất nỗ lực nhưng đội bắn cung là đội duy nhất không giành được huy chương nào ở ASEAN Para Games 11-2022. Ngoài các kết quả trên, đội bơi thể thao người khuyết tật cũng phá nhiều kỷ lục cá nhân tại Đại hội.

Với kết quả trên, thể thao người khuyết tật Việt Nam xếp hạng 3 tại Đại hội. Chủ nhà Indonesia có 171 HCV xếp nhất còn Thái Lan có 113 HCV ở vị trí thứ nhì.

Hôm nay 6-8, chủ nhà Indonesia sẽ tổ chức Lễ bế mạc ASEAN Para Games 11-2022 với sự tham dự đầy đủ của các đoàn thể thao người khuyết tật đã góp mặt tranh tài trong 1 tuần qua.