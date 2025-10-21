Thế giới tiêu thụ 2,1 triệu xe điện chỉ trong một tháng

Doanh số xe điện toàn cầu đạt kỷ lục 2,1 triệu chiếc trong tháng 9/2025, được thúc đẩy bởi sự thống trị của thị trường Trung Quốc và đợt mua hàng vội vã cuối cùng của người mua ở Mỹ trước thời hạn ưu đãi đặc biệt với dòng xe điện.

Theo công ty nghiên cứu Rho Motion, doanh số xe điện (EV) toàn cầu đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, mức tiêu thụ tăng 26% so với cùng tháng năm ngoái. Đây là lần đầu tiên doanh số xe điện hàng tháng vượt mốc 2 triệu chiếc, nhấn mạnh nhu cầu sử dụng xe điện tiếp tục tăng tốc bất chấp sự không chắc chắn về chính sách và các ưu đãi đang thay đổi.

Một trạm sạc xe điện tại Trung Quốc. (Ảnh: Autoblog)

Doanh số xe điện cộng dồn từ tháng 1 đến tháng 9/2025 đạt 14,7 triệu chiếc, dẫn đầu là sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Trung Quốc, châu Âu và Mỹ. Xe điện thuần pin (BEV) chiếm khoảng 2/3 tổng số, còn lại là xe plug-in hybrid.

Trung Quốc và châu Âu dẫn dắt đà tăng trưởng

Trung Quốc vẫn là quốc gia dẫn đầu toàn cầu, chỉ riêng tháng trước đã bán được khoảng 1,3 triệu xe điện, chiếm khoảng 2/3 tổng doanh số toàn thế giới. Các nhà phân tích cho rằng chính sách giá mạnh tay của các nhà sản xuất ô tô trong nước và sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ đã duy trì đà tăng trưởng trên thị trường.

Châu Âu cũng chứng kiến sự phục hồi, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, lên gần 430.000 chiếc. Các ưu đãi của chính phủ và các bản cập nhật mẫu xe đã giúp thúc đẩy nhu cầu ở các thị trường trọng điểm như Đức và Anh.

Trong khi đó, Bắc Mỹ đóng góp khoảng 215.000 chiếc, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái, do người mua đổ xô đăng ký các khoản tín dụng thuế liên bang còn lại trước khi chúng hết hạn vào cuối tháng 9.

Mặc dù hỗ trợ chính sách ở Mỹ hiện đang giảm dần, đầu tư vào cơ sở hạ tầng vẫn tiếp tục tăng nhanh. Mạng lưới sạc công cộng của quốc gia này cũng đang mở rộng nhanh hơn bao giờ hết, giúp bù đắp những lo ngại về phạm vi hoạt động và khả năng tiếp cận khi thị trường trưởng thành.

Việt Nam tham gia mạnh mẽ vào thị trường

Đồng pha với xu hướng toàn cầu, thị trường ô tô Việt Nam đang ghi nhận sự dịch chuyển cơ cấu rõ rệt sang các dòng xe thân thiện với môi trường. Dữ liệu cho thấy, thị phần xe "xanh" (bao gồm xe điện thuần túy - BEV và xe hybrid - HEV) đã tăng trưởng từ 1% (2022) lên gần 16% (cuối 2024). Dự báo tỷ trọng này sẽ đạt ngưỡng 25-30% trong năm 2025.

Doanh số bán xe điện tại một số thị trường mới nổi. (Nguồn: BloombergNEF)

VinFast hiện là đơn vị tiên phong và chiếm ưu thế chủ đạo. Năm 2024, doanh số xe điện của hãng đạt khoảng 87.000 chiếc, tăng trưởng hơn 150% so với cùng kỳ. Quý I/2025 tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với hơn 35.100 xe được bàn giao. Các động lực chính thúc đẩy kết quả này bao gồm chính sách miễn lệ phí trước bạ và việc phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng trạm sạc.

Song song đó, phân khúc xe hybrid cũng cho thấy sức hút đáng kể, được thị trường xem là giải pháp chuyển tiếp tối ưu. Các mẫu xe chủ lực như Toyota Innova Cross HEV, Toyota Corolla Cross HEV và Suzuki XL7 Hybrid duy trì đà tăng trưởng doanh số ổn định trong 9 tháng đầu năm 2025.

Theo phân tích từ Mordor Intelligence, thị trường xe điện Việt Nam được kỳ vọng đạt quy mô 6,69 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 18%. Sự cạnh tranh giành thị phần được dự báo sẽ ngày càng gay gắt, tác động sâu sắc đến diện mạo ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Động lực đi cùng áp lực

Tháng kỷ lục này diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô toàn cầu có những điều chỉnh chiến lược quan trọng. General Motors gần đây tiết lộ rằng họ sẽ chịu một khoản phí 1,6 tỷ USD liên quan đến việc tái cấu trúc chiến lược xe điện của mình. Động thái này nhấn mạnh quá trình chuyển đổi sang xe điện vẫn đòi hỏi vốn đầu tư lớn như thế nào, ngay cả khi nhu cầu đang tăng cường.

Tàu chở xe điện Vinfast xuất khẩu.

Các nhà sản xuất khác đang đầu tư vào công nghệ mới để đi trước. Ví dụ, Mercedes-Benz đang khám phá những cách thức mới để giúp việc sạc pin hiệu quả hơn và di động hơn, một dấu hiệu cho thấy sự đổi mới tiếp tục mở rộng ra ngoài phạm vi chiếc xe.

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Các nhà phân tích cảnh báo rằng mặc dù số liệu bán hàng của tháng 9 rất đáng khích lệ, nhu cầu toàn cầu có thể hạ nhiệt vào quý cuối cùng của năm 2025 do các ưu đãi quan trọng ở Mỹ hết hạn và tăng trưởng kinh tế ở châu Âu chậm lại. Tuy nhiên, tỷ lệ chấp nhận xe điện cao kỷ lục cho thấy sự quan tâm của người tiêu dùng đối với xe điện đã trở thành xu hướng chủ đạo.

Rho Motion dự đoán tổng doanh số xe điện toàn cầu năm 2025 có thể vượt 18 triệu chiếc, tùy thuộc vào tình hình quý 4. Lộ trình đó giữ cho ngành công nghiệp đi đúng hướng để đưa xe điện chiếm khoảng 1/4 số ô tô mới bán ra trên toàn thế giới vào cuối thập kỷ này.