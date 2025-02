THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Putin lên tiếng về những cuộc tiếp xúc đầu tiên với chính quyền Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin họp thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan, năm 2018. Ảnh: Điện Kremlin

Tại cuộc họp của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 27/2, Tổng thống Putin mô tả những cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Nga – Mỹ đã "gợi lên hy vọng nhất định". "Tất cả chúng ta đều thấy thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Về vấn đề này, tôi muốn nói những cuộc tiếp xúc đầu tiên với chính quyền Mỹ đã khơi dậy một số hy vọng nhất định", hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Putin. “Hai bên mong muốn hướng đến khôi phục quan hệ song phương, dần dần giải quyết lượng lớn các vấn đề mang tính hệ thống và chiến lược tích tụ trong cấu trúc toàn cầu", nhà lãnh đạo Nga nói thêm. Trong những ngày gần đây, các quan chức ngoại giao Nga – Mỹ đã nối lại hoạt động tiếp xúc song phương cấp cao thông qua các cuộc hội đàm ở Riyadh của Saudi Arabia vào ngày 18/2, và ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/2.

Mỹ vẫn áp thuế Mexico, Canada theo kế hoạch ban đầu . Trong thông báo mới nhất đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các mức thuế áp đặt đối với Mexico và Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3, đúng theo kế hoạch ban đầu do tình trạng buôn lậu ma túy từ hai nước này vào Mỹ vẫn tiếp diễn. Ngoài ra, ông Trump cũng thông báo mức thuế bổ sung 10% đối với Trung Quốc cũng được áp dụng từ ngày 4/3.

Mỹ cấm quân nhân chuyển giới phục vụ trong quân đội. Theo bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc đệ trình lên tòa án ngày 26/2, quân nhân chuyển giới sẽ bị cấm tham gia hoặc phục vụ trong quân đội Mỹ. Động thái trên được mô tả là chưa từng có tiền lệ, vượt xa những hạn chế mà Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với quân nhân chuyển giới trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Thủ tướng Ba Lan bác bỏ phát ngôn của Tổng thống Donald Trump về Liên minh châu Âu. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 27/2 đã bác bỏ nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng "Liên minh châu Âu (EU) được thành lập để gây thiệt hại cho Mỹ." Trên trang mạng xã hội X, ông Tusk nêu rõ: “EU không được thành lập để gây thiệt hại cho bất kỳ ai. Hoàn toàn ngược lại. EU được thành lập để duy trì hòa bình, xây dựng sự tôn trọng giữa các quốc gia, tạo ra thương mại tự do và công bằng, cũng như củng cố tình hữu nghị xuyên Đại Tây Dương. Đơn giản là vậy."

Tổ chức Y tế Thế giới duy trì tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ . Ngày 27/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo quyết định duy trì tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ, do số ca mắc tiếp tục gia tăng và dịch bệnh lan rộng về mặt địa lý. WHO lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp này vào tháng 8/2024, khi số ca bệnh bùng phát mạnh. WHO cũng nhấn mạnh rằng tình trạng bạo lực leo thang ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã cản trở kế hoạch ứng phó, làm tăng mối lo ngại về kiểm soát dịch bệnh.

Điện Kremlin tuyên bố về năm vùng lãnh thổ đã sáp nhập từ Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/2 tuyên bố các vùng lãnh thổ trở thành các khu vực của Nga là một phần không thể tách rời của Nga và đây không phải là vấn đề để thảo luận. Trả lời báo giới, ông Peskov nhấn mạnh: "Những vùng lãnh thổ đã trở thành chủ thể của Liên bang Nga, đã được ghi vào Hiến pháp của đất nước chúng tôi, là một phần không thể tách rời của Nga".

Hơn 100 nhân viên tình báo Mỹ bị sa thải vì thảo luận "nội dung khiêu dâm". Đã có hơn 100 nhân viên tình báo Mỹ bị sa thải vì dùng công cụ trò chuyện bảo mật của chính phủ để thảo luận về nội dung khiêu dâm và các chủ đề nhạy cảm khác. Theo tờ New York Times , trong ngày 26/2, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đã thông báo về việc hơn 100 nhân viên tình báo của nước này bị sa thải vì sử dụng công cụ trò chuyện của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) sai mục đích.

Không có Mỹ hỗ trợ, EU sẽ cần huy động thêm 300.000 quân để đối phó với Nga . Không có Mỹ hỗ trợ, các nước châu Âu sẽ phải huy động thêm 300.000 binh sĩ và đầu tư 250 tỷ Euro/năm cho quốc phòng để đối phó với sức mạnh quân sự của Nga. Đây là phân tích trong nghiên cứu mới do Viện Nghiên cứu Bruegel ở Brussels và Viện Kinh tế Thế giới Kiel thực hiện. Theo nghiên cứu, châu Âu sẽ cần chi thêm các khoản đầu tư quốc phòng lớn vào khoảng 250 tỷ Euro mỗi năm để có thể đối phó hiệu quả với quân đội Nga.

Mỹ hủy chính sách hợp tác dầu mỏ với Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ chính sách về hợp tác khai thác dầu mỏ tại Venezuela vốn được người tiền nhiệm Joe Biden phê duyệt cách đây hai năm. Trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 26/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ đảo ngược các nhượng bộ "được cấp ngày 26/11/2022", thời điểm Bộ Tài chính Mỹ cho phép tập đoàn năng lượng Chevron mở rộng hoạt động tại Venezuela.

EU mời Tổng thống Ukraine dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt. Ngày 27/2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết ông đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6/3 tới để thảo luận về việc hỗ trợ Kiev trong tương lai. Trong thư mời gửi đến các nhà lãnh đạo EU, ông Costa nêu rõ cuộc họp sẽ tập trung vào các đảm bảo an ninh mà châu Âu có thể cung cấp cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận mới nào. Ông cũng bày tỏ lạc quan về "động lực mới" có thể dẫn đến một nền hòa bình toàn diện và lâu dài tại Ukraine.