THẾ GIỚI 24H: Lật xe tăng khi diễn tập, hai binh sỹ Thái Lan thiệt mạng

Sáng 14/2, hai binh sỹ Thái Lan đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe tăng hạng nhẹ loại Scorpion do các binh sỹ này điều khiển bị lật trong lúc diễn tập tại một doanh trại quân đội ở tỉnh Lopburi, cách thủ đô Bangkok 150km về phía Đông Bắc. Cuộc diễn tập do Sư đoàn kỵ binh số 2 thuộc Lực lượng cận vệ của Nhà vua tổ chức nhằm đảm bảo hiệu quả trong hoạt động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Hơn 41.000 người tử vong vì động đất, "phép màu" vẫn xảy ra . Thêm 9 người còn sống đã được cứu khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn một tuần sau khi động đất xảy ra. Tính đến nay, thảm họa đã làm hơn 41.000 người tử vong ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo hãng tin Reuters và AP , trong số những người được cứu hôm qua (14/2) có hai anh em 17 tuổi và 21 tuổi được cứu ra từ một tòa nhà đã sập ở tỉnh Kahramanmaras và một người đàn ông Syria cùng một phụ nữ trẻ đội khăn trùm đầu có họa tiết da báo ở Antakya được giải cứu sau hơn 200 giờ bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Thị trưởng Philippines thưởng nhân viên độc thân nhân ngày Valentine . Để cám ơn những nhân viên độc thân đã làm việc tăng ca, một thị trưởng độc thân lâu năm ở Philippines đã trả thêm lương cho họ trong ngày lễ Tình nhân 14/2. Theo The Straits Times , Thị trưởng Matt Florio, tỉnh Quezon, Philippines thông báo “những trái tim cô đơn” làm việc tại tòa thị chính General Luna sẽ nhận được mức lương gấp 3 lần lương ngày thường nếu tình trạng độc thân của họ đã kéo dài hơn 5 năm. Bên cạnh đó, những nhân viên đang độc thân khác sẽ được trả lương gấp đôi hoặc lựa chọn 1 ngày nghỉ có lương.

Nhà Trắng xác nhận 3 vật thể bay bị bắn hạ là vô hại. Ba vật thể bay không xác định bị máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ hồi tuần trước có thể là các khinh khí cầu liên quan tới các nỗ lực nghiên cứu hoặc thương mại vô hại, một quan chức Nhà Trắng cho biết ngày 14/2.

Tổng thống Philippines triệu đại sứ Trung Quốc vì vụ chĩa laser quân sự. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. triệu tập đại sứ Trung Quốc đến để bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng”, sau khi một tàu hải cảnh Trung Quốc bị tố chĩa laser cấp quân sự vào tàu tuần tra Philippines.

Liên Hợp Quốc kêu gọi gần 400 triệu USD hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Syria. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 14/2 đã kêu gọi gần 400 triệu USD nhằm hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Syria. Trận động đất đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người hiện đang cần viện trợ khẩn cấp.

Phong tỏa khu vực quanh tòa nhà Quốc hội Thụy Sĩ vì lý do an ninh. Cảnh sát Thụy Sĩ ngày 14/2 đã phong tỏa khu vực quanh tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bern, đồng thời khuyến cáo người dân không đến khu vực này sau khi phát hiện một đối tượng khả nghi. Cảnh sát cho biết đã tiến hành sơ tán người trong một vài tòa nhà, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa khu vực này.

Hàn Quốc tổ chức lại bộ máy chính phủ. Các chính đảng ở Hàn Quốc ngày 14/2 đã nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức lại bộ máy chính phủ. Cụ thể, Hàn Quốc sẽ nâng cấp cơ quan phụ trách các vấn đề cựu chiến binh và người có công lên cấp bộ và thành lập một cơ quan mới phụ trách các dịch vụ lãnh sự.

Quốc gia láng giềng Ukraine bất ngờ đóng cửa không phận . Moldova, quốc gia chia sẻ đường biên giới chung với Ukraine, hôm qua (14/2) bất ngờ đóng cửa không phận tạm thời trong khoảng thời gian hơn 3 giờ đồng hồ. Moldova chưa chính thức công bố lý do họ đóng cửa không phận tạm thời. Một nguồn tin của Reuters nói rằng Moldova tạm đóng không phận do lo ngại an ninh.

Ukraine phá hủy cầu gần Bakhmut, phủ nhận rút quân . Các lực lượng Ukraine đã làm nổ tung một cây cầu gần thành phố Bakhmut, phía đông Ukraine, một trang tin tức địa phương cho biết và bình luận đây là dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể đang lên kế hoạch rút lui. Các lực lượng Ukraine hiện phủ nhận ý định rời Bakhmut, bất chấp việc họ đã giao tranh ác liệt suốt 6 tháng và kho dự trữ đang cạn kiệt. Ngoài phá hủy cây cầu, chính quyền vùng Donetsk đã công bố các biện pháp mới, hạn chế các nhà báo tiếp cận Bakhmut với lý do các nhóm trinh sát Nga có thể tìm cách xâm nhập thành phố này.