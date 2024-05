The Coffee House thông báo đã "đồng thuận về một giải pháp thỏa đáng" cho gia đình nữ bác sĩ bị kính rơi vào người

Liên quan đến vụ việc nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý bị tấm kính trong quán cà phê rơi vào người tối 20/4, The Coffee House cho biết, sau thời gian trao đổi làm việc, gia đình bác sĩ và The Coffee House đã cùng đồng thuận về phương án thỏa đáng để giải quyết sự việc.

Thông báo mới nhất của The Coffee House trên Fanpage

''Sau quá trình liên tục trao đổi, The Coffee House và gia đình chị Hoàng Minh Lý đã cùng đồng thuận về một giải pháp thoả đáng, giải quyết cho sự việc liên quan đến chị Hoàng Minh Lý, trên tinh thần chị là khách hàng gặp sự cố tại cửa hàng The Coffee House và chúng tôi không né tránh trách nhiệm. Một lần nữa, chúng tôi gửi lời xin lỗi đến chị H.M.L và gia đình vì những gì chị và gia đình đang phải trải qua''.

Bên cạnh đó, The Coffee House cho biết sẽ phối hợp với ban quản lý tòa nhà Việt Tower để giải quyết vụ việc. ''Để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên tại cửa hàng, ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã có những hành động sau: Với cửa hàng The Coffee House Thái Hà, chúng tôi đã yêu cầu toà nhà Việt Tower - 01 Thái Hà (bên cho thuê và vận hành tòa nhà) bảo trì gia cố tất cả các vách tường kính bao quanh khu vực cho The Coffee House thuê. Hiện chúng tôi đã nhận được xác nhận từ Ban Quản Lý toà nhà về mức độ an toàn và có thể hoạt động trở lại.

Với các cửa hàng còn lại trong hệ thống, chúng tôi đã tăng cường tiêu chuẩn và tần suất kiểm tra, bảo trì cơ sở hạ tầng".

Hiện trường xảy ra vụ việc tối 20/4

Cũng trong thông báo trên Fanpage, The Coffee House đã gửi lời xin lỗi đến tất cả khách hàng vì sự chậm trễ thông tin và có nhiều luồng dư luận trong những ngày qua liên quan đến sự việc tại The Coffee House 1 Thái Hà.

''Bằng tất cả sự chân thành và cầu thị, chúng tôi mong rằng, các nỗ lực về một giải pháp thỏa đáng cho chị Hoàng Minh Lý sẽ giúp làm yên lòng những khách hàng luôn tin tưởng The Coffee House. Và với niềm tin ấy, The Coffee House cùng hàng ngàn nhân viên mong có cơ hội phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Chúng tôi thực sự xin lỗi và mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khách hàng và cộng đồng yêu mến thương hiệu trong thời gian tới'', đại diện The Coffee House chia sẻ trên Fanpage.

Trước đó, tối 20-4, bác sĩ Hoàng Minh Lý ngồi uống cà phê cùng bạn bè tại quán cà phê trên phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Lúc này trời đổ mưa dông, một tấm kính lớn từ tầng 2 đã đổ sập xuống người chị. Sự việc khiến chị Lý phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.