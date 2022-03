Thấy tiếng ồn trên gác mái, chủ nhà lên xem sao thì bủn rủn chân tay, lập tức gọi cảnh sát

NR là 1 người mẫu nữ 24 tuổi trên OnlyFans sống cùng mẹ trong 1 căn hộ ở thành phố Somersworth, bang New Hampshire, Mỹ. Cô gái này cho biết 1 hôm, mẹ cô đã nghe thấy tiếng động trên tầng áp mái của gia đình nên thấy kỳ lạ và lên kiểm tra.

Không ngờ, người mẹ này đã phát hiện ra 1 chuyện không tưởng tượng nổi khi tìm được hẳn... 1 chàng trai trẻ tuổi ẩn nấp ở đây. Họ đã nhanh chóng báo cảnh sát và đến lúc đó, mọi chuyện mới dần sáng tỏ.

Nạn nhân là 1 người mẫu nữ trẻ trên OnlyFans.

Hóa ra, kẻ lén lút theo dõi họ là Mauricio Damian-Guerrero, 20 tuổi. Hắn đã làm quen với NR qua mạng, bị ám ảnh bởi cô và tìm mọi cách để theo dõi nhất cử nhất định của nạn nhân. Không biết bằng cách nào mà Mauricio đã lấy được chìa khóa nhà của NR, sau đó đánh thêm vài chiếc và bất kỳ khi nào muốn, tên này đều có thể xâm nhập vào nhà của NR.

Cứ như thế, kẻ biến thái đã chui lên tầng gác mái nhà cô người mẫu trẻ, đợi cho cô gái đi ngủ rồi mới đi xuống, dùng điện thoại ghi lại các hình ảnh nhạy cảm khi cô gái không mặc đồ.

Mauricio Damian-Guerrero, 20 tuổi. (Nguồn ảnh: Sở cảnh sát thành phố Somersworth)

Bản cáo trạng từ tòa án cho biết Mauricio đã đột nhập vào nhà của nạn nhân ít nhất là 4 lần. Trong những lần này hắn đều dùng điện thoại để ghi hình cô gái những khi khỏa thân. Các đoạn clip vẫn còn lưu lại trên điện thoại của hắn.

Phó Ủy viên Công tố Hạt Strafford, ông Emily Garod đã phát biểu với hãng tin WMUR in New Hampshire cho biết: "Bị cáo đã được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh với những điều kiện ràng buộc rất nghiêm ngặt. Nhưng sự an toàn của nạn nhân vẫn là 1 điều khiến chúng tôi lo lắng trong tiến trình xét xử vụ án này, vì thế chúng tôi đã yêu cầu tạm giữ hắn chờ ngày mở phiên tòa tiếp theo".



Được biết, ban đầu Mauricio tuyên bố hắn đột nhập vào nhà nạn nhân là để lấy lại cái tivi và lò sưởi mà hắn tặng cho cô. Hắn nói nạn nhân "đã muốn có đàn ông bị ám ảnh bởi cô ta và theo dõi cô ta".

Hiện Mauricio bị buộc 4 tội danh trộm cắp. Tuần trước hắn đã được tạm tha do nộp tiền bảo lãnh và bị buộc phải đeo thẻ theo dõi để bảo đảm hắn không vi phạm quy định hạn chế.

Theo Mirror



https://soha.vn/thay-tieng-on-tren-gac-mai-chu-nha-len-xem-sao-thi-bun-run-chan-tay-lap-tuc-goi-canh-sat-20220310101618239.htm