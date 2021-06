"Thầy phong thủy" thành khẩn khai báo sau khi Cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo bị bắt

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ cho VKSND tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (46 tuổi, tức Vũ Nhôm) về tội "đưa hối lộ", bị can Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, quên Nghệ An) bị đề nghị truy tố "môi giới hối lộ", ông Nguyễn Duy Linh (cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) bị đề nghị truy tố tội "nhận hối lộ".



Hồ Hữu Hòa là "thầy phong thủy". Kết luận điều tra nêu, ông ta là người có trình độ đại học, có nhiều năm hành nghề phong thủy, tâm linh nên có mối quan hệ xã hội rộng, quen biết nhiều người có địa vị trong xã hội, trong đó có Nguyễn Duy Linh.

Theo cáo buộc, quá trình điều tra bổ sung từ ngày 24/4/2021 - 18/6/2021, Hồ Hữu Hòa thừa nhận biết Vũ bị khó khăn về pháp lý nên kết nối với Nguyễn Duy Linh, nhận chuyển quà của Vũ cho Linh thông qua Nguyễn Tuấn Anh.

Sau khi ông Nguyễn Duy Linh bị tạm giam, cơ quan điều tra đánh giá từ ngày 18 - 20/6/2021, Hồ Hữu Hòa cơ bản đã thành khẩn khai báo, cộng tác để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân và đồng phạm, giữ nguyên lời khai, bản tự khai ban đầu trong ngày 21/5/2018, bổ sung thêm đặc điểm của túi quà cơ bản phù hợp với kích thước túi quà mà Nguyễn Đăng Luân (lái xe của Vũ) đưa cho.



"Hành vi của Hòa đủ yếu tố cấu thành tội 'Môi giới hối lộ', được quy định tại Khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự 2015, bởi Hòa đã giúp Vũ kết nối với Nguyễn Duy Linh, và đã nhận 5 tỷ đồng của Vũ thông qua Nguyễn Đăng Luân (lái xe của Vũ) để đưa cho Nguyễn Tuấn Anh chuyển cho Nguyễn Duy Linh", cơ quan điều tra kết luận.



Trên cơ sở việc môi giới này của Hòa, Vũ tiếp tục chuyển cho Nguyễn Duy Linh 4 lần quà thông qua Nguyễn Đăng Luân, Hoàng Nam Trung, Bùi Thế Sự (họ đều là giúp việc và lái xe của Linh).

Về nguyên nhân dẫn đến Hồ Hữu Hòa phạm tội "môi giới hối lộ", cơ quan điều tra cho rằng, do nể nang Phan Văn Anh Vũ và một phần nhận thức pháp luật hình sự chưa đầy đủ, động cơ phạm tội của Hòa chưa chứng minh được yếu tố vụ lợi.

Cũng theo nội dung kết luận điều tra, việc Hồ Hữu Hòa viết đơn kêu oan và phủ nhận lời khai nhận ban đầu, do bị can nhận thức việc Cơ quan điều tra chuyển tội danh ban đầu từ "Môi giới hối lộ" sang "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là chưa đúng bản chất và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với Nguyễn Duy Linh.

Mặt khác, Hòa trình bày thêm, trước khi chưa bị Cơ quan điều tra bắt và khởi tố, bị can có lần đến nhà Linh thì bị đe dọa nên sợ hãi không dám khai đúng sự thật vì sợ Linh trả thù.

"Đến nay, Hồ Hữu Hòa đã cơ bản thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình và nhận thức được hành vi vi phạm của mình, hợp tác với Cơ quan điều tra, đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét trách nhiệm hình sự khi lượng hình", kết luận nêu.