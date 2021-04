Thấy lốp xe "trôi tự do", thanh niên lao ra giữa đường chặn, tình cờ cứu được một mạng người

Theo đó, một người đàn ông đang lùi xe tải thì phát hiện ra hai bánh xe đang trôi xuống đường. Người này ngay lập tức nhảy xuống xe, chạy đuổi theo, dùng chân đá ngược lốp xe vào trong để tránh ảnh hưởng tới các phương tiện giao thông.

Hành động này của anh đã may mắn cứu người đàn ông chạy xe máy khỏi một tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên cũng vì thế mà anh suýt bị xe máy đâm trúng. May mắn là đôi bên đều an toàn.

Người đàn ông lao ra đường cản hai bánh xe "trôi tự do".

Mặc dù có ý tốt nhưng hành động này nhận ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Nhiều bình luận khen ngợi sự nhanh nhạy, dũng cảm người đàn ông.

"May có anh áo trắng không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Mà cái anh đứng cạnh cái lốp làm gì đấy? lốp trôi như thế mà không biết à?"

"Anh hùng luôn ở quanh ta".

"Quá ngầu anh ơi!"

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng sự "dũng cảm" này quá liều lĩnh, có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm.

"Nguy hiểm thật. Một phút là người hùng nhưng không cẩn thận thì lại thiệt thân".

"Biết là anh ý sợ lốp xe trôi ra đường cản trở giao thông nhưng làm như thế thật sự quá nguy hiểm".

"Lo cho người khác là tốt nhưng anh cần chú ý hơn, xem clip mà lo thay cho tính mạng của anh".