Thầy giáo trẻ bị đột quỵ - cảnh báo hiểm họa từ những dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Giữa trưa, khi đang nghỉ ngơi, thầy giáo N.T.T (28 tuổi, ở Cà Mau) đột ngột cảm thấy mệt, buồn nôn rồi co giật. Gia đình hoảng hốt đưa thầy đến bệnh viện địa phương trong tình trạng hôn mê sâu, phải đặt ống nội khí quản để hỗ trợ hô hấp. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện.

Trên hình ảnh kiểm tra, các bác sĩ ghi nhận vùng xuất huyết não gây tăng áp lực nội sọ khiến bệnh nhân nguy kịch

Chiều tối 12/11, thông tin về trường hợp bệnh nhân này, BS Tôn Nữ Thị Điểm, khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, cho biết: “Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân T. bị xuất huyết trong não và não thất, kèm phù não nặng. Nếu không phẫu thuật ngay, áp lực nội sọ tăng nhanh sẽ đe dọa đến tính mạng”.

Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn cấp để loại bỏ máu tụ và dẫn lưu máu trong não thất, giúp giảm áp lực nội sọ. “Khi bác sĩ nói chỉ còn khoảng 20% cơ hội sống, gia đình chúng tôi gần như suy sụp. Nhưng còn chút hy vọng nào thì vẫn cố gắng giữ lấy” - người em họ của thầy T. nhớ lại.

Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công. Sau hơn một tuần được theo dõi và chăm sóc đặc biệt, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hồi phục.

Theo BS.CKI Trương Đan Kha, Phó trưởng Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng của bệnh viện, sau đột quỵ bệnh nhân T. bị yếu nửa người bên trái, chưa thể tự đi lại. Các bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, kết hợp vận động thụ động, điện xung, từ trường siêu dẫn và laser công suất cao. “Kết quả rất đáng mừng. Chỉ sau 5 ngày, bệnh nhân đã có thể tự đi lại, sức cơ nửa người trái đạt mức 4/5” - bác sĩ Kha cho biết.

Sau phẫu thuật và phục hồi chức năng, sức khỏe thầy T. đang bình phục tốt

Vượt qua cơn bạo bệnh, thầy T. xúc động chia sẻ: “Lúc mới tỉnh lại, tôi sợ lắm, không biết có trở lại bình thường được không. Nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa, giờ tay chân tôi hoạt động tốt rồi. Tôi chắc chắn sẽ quay lại trường, gặp lại học sinh”.

Theo bệnh sử, trước khi đột quỵ, thầy T. chỉ thỉnh thoảng đau đầu nhẹ và nghĩ do áp lực công việc. Theo bác sĩ Điểm, chính sự chủ quan này khiến nhiều người trẻ rơi vào nguy kịch.

“Đừng xem nhẹ những dấu hiệu thoáng qua như đau đầu, mệt mỏi hay chóng mặt. Có thể đó là cảnh báo của những bệnh lý nguy hiểm. Tầm soát sớm là cách duy nhất bảo vệ sức khỏe và tương lai” - BS Tôn Nữ Thị Điểm khuyến cáo.