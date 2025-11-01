Thầy giáo sử dụng 3 tài khoản MXH đăng tin sai sự thật, xúc phạm hiệu trưởng Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự

Chiều 31/10, thông tin trên báo Người Lao Động, Công an xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông L.V.T. (giáo viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự) vì có hành vi: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của cá nhân nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thông tin trên báo Giáo dục và Thời đại, trong hồ sơ, trong các ngày: "19/9/2024; 25/10/2024 và 4/11/2024, ông T. sử dụng Facebook "HS Ngô Gia Tự", nhóm Zalo "Tổ ngoại ngữ - Ngô Gia Tự" và nhóm Zalo "nhóm những người mê sự thật", do ông T. tự tạo lập để đăng nhiều thông tin liên quan đến quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự nhiệm kỳ 2024-2029 ...".

Một giáo viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự bị xử phạt hành chính do đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng.

Cơ quan Công an xác định, các nội dung mà ông T. đăng tải trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó một số nội dung làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân bà P.T.D. - Hiệu trưởng (theo nội dung kết luận giám định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh) nhưng xét thấy tính chất, mức độ xúc phạm chưa nghiêm trọng, chưa đến mức xử lý hình sự.

Cùng với việc xử phạt 7,5 triệu đồng, ông T. bị buộc gỡ bỏ thông tin nói trên.