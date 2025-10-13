Thấy gì trong penthouse 80 tỷ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang?

Mới đây, theo thông tin trên Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (PLO), Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Thông tin này hiện đang khiến cộng đồng mạng xôn xao, bàn tán.

Bởi Ngân 98 vốn là cái tên nổi tiếng trên MXH. Cô từng được biết đến với danh xưng hot girl, sau đó chuyển hướng làm DJ và kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực làm đẹp.

Trên trang cá nhân của mình, Ngân 98 thường đăng tải những video về cuộc sống sang chảnh, giàu có. Cô cũng nhiều lần chia sẻ về nhà ở, hình ảnh xấp sổ đỏ hay các siêu xe khiến nhiều người tò mò về khối tài sản mà cô sở hữu. Được biết, thu nhập của Ngân 98 một phần đến từ công việc DJ, một phần đến từ việc kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực làm đẹp và một số hợp đồng quảng cáo sản phẩm.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng luôn nhận được sự quan tâm của dân tình. Cả hai đồng hành với nhau lâu năm, sống chung nhưng chưa tổ chức đám cưới. Lương Bằng Quang cũng là người hỗ trợ Ngân 98 từ công việc cho đến cuộc sống. Nam nhạc sĩ thường đồng hành cùng Ngân 98 mỗi khi cô đi diễn và cũng làm chung trong kinh doanh.

Ngân 98 - Lương Bằng Quang.

Năm 2023, Ngân 98 đăng tải dòng trạng thái thông báo tậu cơ ngơi "khủng" khiến dân mạng ngỡ ngàng. "Bay đi làm miết không có thời gian qua xem em nó được xây sửa như thế nào luôn. Chỉ biết là 1 tháng nữa là hoàn thiện và được vào ở hehe", nữ DJ sinh năm 1998 chia sẻ.

Cô nàng cho hay: "Năm 2022, em Ngân có khoe mua 1 căn nhưng thiết kế phức tạp người ta không cho xây thế là Ngân bán đi và mua căn này to gấp đôi".

Ngân 98 từng khoe nơi sống chung với Lương Bằng Quang

Nữ DJ càng khiến dân tình bất ngờ khi tiết lộ: "Tính tới thời điểm hiện tại, căn penthouse này của em Ngân đang là có diện tích 1 sàn lớn nhất quận 2”. Trong một video, Ngân 98 tiết lộ giá trị căn hộ tính cả nội thất khoảng 80 tỷ đồng.

Không gian sống của Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Được biết, căn nhà này nằm ở quận 2 (cũ), TP.HCM.

Không những vậy, Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng khoe mua sắm không ít ô tô đắt tiền, chẳng hạn như Mercedes-AMG GLE 53 4Matic Coupe, Maserati MC20 Cielo, Kia Carnival.

Ngân 98 bên chiếc siêu xe Maserati MC20 Cielo

Lương Bằng Quang và Ngân 98 tậu xe Mercedes-AMG GLE 53

Tổng hợp