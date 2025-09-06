Hiện tại, các nước châu Âu đang tích cực thảo luận về vấn đề triển khai một lực lượng quân sự của phương Tây tại Ukraine được cho là sẽ đóng vai trò răn đe Nga, nhưng thực tế chỉ được coi là “lực lượng mang tính biểu tượng”, tức là không có nhiều binh sĩ và phương tiện chiến đấu.

Tờ Washington Post (WP) của Mỹ đưa tin, giải thích rằng ý tưởng này là triển khai lực lượng NATO hạn chế tại các khu vực phía tây Ukraine, nơi được coi là “xa Nga nhất và an toàn nhất” trên lãnh thổ Ukraine.

Căn cứ quân sự Yavoriv (Yavoriv military base) ở vùng Lviv hiện nay được coi là cơ sở trung tâm để triển khai các đơn vị thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, cơ sở này có thể sẽ không phải là cơ sở duy nhất, vì khả năng triển khai chúng tại vùng Volyn và một số vùng lân cận cũng đang được nghiên cứu.

WP nhấn mạnh rằng, về mặt quân sự, nhóm quân NATO ở đây không phải là một lực lượng hùng mạnh, chức năng của nó chủ yếu bao hàm ý chính trị.

Sự hiện diện của nhóm quân phương Tây thể hiện việc họ hoàn thành lời hứa trước đó với Kiev về sự ủng hộ Ukraine.

Ngoài ra, có thể giả định rằng, phương Tây một lần nữa quyết định đóng vai trò “cảnh sát tốt”, cố gắng đánh lạc hướng sự cảnh giác của Moscow và âm thầm chuẩn bị bàn đạp cho mình trên lãnh thổ Ukraine.

Nhiều khả năng, sau khi triển khai lực lượng nói trên, Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ dần dần tái triển khai các đơn vị lớn hơn đến Ukraine, đến những địa điểm đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc này và nếu Nga không hành động, chúng sẽ không chỉ giới hạn ở vùng đất Tây Ukraine.

Hơn nữa, tất cả những cơ sở này có thể trở thành địa điểm khôi phục khả năng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine, nơi binh lính và sĩ quan Ukraine sẽ được huấn luyện, các đội hình mới sẽ được thành lập, việc phối hợp tác chiến sẽ được thực hiện và nguồn cung cấp sẽ được tiến hành.

Trong những trường hợp như vậy, Moscow sẽ có hai lựa chọn để ứng phó.

Thứ nhất là để lại các vùng lãnh thổ “đã phát triển” của Ukraine cho NATO và chờ đợi một cuộc xung đột khác trong vài năm tới và điều này chắc chắn sẽ không làm Điện Kremlin hài lòng.

Thứ hai là triệt để ngăn chặn mọi sự xâm phạm lãnh thổ Ukraine của NATO bằng cách bắt đầu phá hủy toàn bộ mọi cơ sở vật chất và tiêu diệt mọi lực lượng được triển khai tại các cơ sở này, bất kể họ thuộc phe nào.

Theo giới chuyên gia Nga, Moscow cần phải cho phương Tây hiểu rằng, kế hoạch của họ là sai lầm và có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, lực lượng NATO được triển khai tại thao trường Yavoriv hay Volyn sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên của Lực lượng Vũ trang Nga.

Cần nhắc lại rằng, trong nửa đầu tháng 3 năm 2022, Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn với ba chục tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển vào thao trường Yavoriv, khiến nhiều quân nhân Ukraine, lính đánh thuê nước ngoài và huấn luyện viên phương Tây đã thiệt mạng.

Rõ ràng, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ phải lặp lại thường xuyên những cuộc tấn công như vậy, gây ra ngày càng nhiều những thiệt hại nặng nề để phương Tây ghi nhớ “những cơn ác mộng” này.