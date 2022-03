Thanh niên ngồi trên xe bán tải, rải hàng tỉ xuống đường đã đến công an làm việc, nhận sai

Chiều 28/3, Nguyễn Minh L. (trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đến Công an huyện Đất Đỏ để làm việc sau khi được mời cách đây 1 tuần. Khi đó L. đã đi lên Tây Nguyên và bị "sốt" nên chưa thể đến làm việc.

Đến chiều 28/3, L. khỏe lại và đã đến công an làm việc.

Bước đầu làm việc, Nguyễn Minh L. thừa nhận biết mình đã sai vì clip trên gây phản cảm. Về số tiền dùng để thả cho đất "ăn", anh này cho biết là tiền bán nhà, khoảng vài tỉ đồng. Mục đích quay clip để cho vui và câu view.

Sau khi thả tiền, quay clip xong, anh này quay lại thu tiền về, báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết.

Nguyễn Minh L. tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip này ghi lại cảnh một nam thanh niên mang áo vest, đầu đội nón đen, ngồi sau xe bán tải liên tục rải nhiều cọc tiền mệnh giá 100 ngàn đồng, 200 ngàn đồng và 500 ngàn đồng xuống đường nhựa trong một khu đất nông nghiệp ở thị trấn Đất Đỏ, với ngụ ý “muốn giàu thì phải nuôi đất, nuôi thì phải cho đất ăn tiền”.

Trước khi thả tiền xuống đất, người thanh niên này nói: “Nói chung là, ông bà ta có câu muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, nuôi thì phải cho ăn. Còn mình, mình muốn giàu thì mình nuôi đất”.

Sau đó, anh ta mang một túi xách chứa nhiều cọc tiền ra và nói đây là đồ ăn… rồi ném tiền xuống…



Sau khi nhận được phản ánh về clip trên, UBND huyện Đất Đỏ đã giao Công an huyện xác minh, làm rõ. Công an huyện Đất Đỏ đã xác định và mời Nguyễn Minh L. lên làm việc để làm rõ mục đích, động cơ.



Theo nguồn tin của báo Công an nhân dân, khu đất trong đoạn clip do L. quay nằm ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên. Khu đất này có diện tích hơn 21.600 m2, là đất nông nghiệp, được cấp sổ đỏ vào tháng 9/2020.

Bà Th. ủy quyền khu đất trên cho một người khác, đồng thời xin chủ trương tách thửa, phân thành nhiều lô. Đến tháng 1/2022, khu đất trên được Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên Môi trường) đồng ý cho tách thành 41 thửa, được rao bán là "dự án" khi tự ý đóng cọc phân ranh giới, làm đường giao thông nội bộ.

Theo UBND huyện Đất Đỏ, với hành vi sử dụng sai mục đích đất như trên, mới đây chủ đất đã bị xử phạt 45 triệu đồng.

