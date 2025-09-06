Thanh niên ngoại hình không “chuẩn”, không được gọi nhập ngũ?

Anh Nguyễn Hải Anh (ngụ TP HCM) cho hay anh rất khỏe mạnh nhưng hơi gầy. Anh muốn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng nghe nói những người quá gầy hoặc quá mập sẽ không được gọi nhập ngũ. Anh Hải Anh thắc mắc không biết điều này có đúng không?

Trả lời về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 68/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4-10-2018 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9 không được gọi nhập ngũ

Một số điểm sửa đổi tập trung vào điều kiện sức khỏe đối tượng được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ và quy trình tổ chức tuyển quân, giao quân.

Thông tư quy định: "Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9" (điểm c khoản 3 Điều 4).

Về tiêu chuẩn sức khỏe, vẫn giữ nguyên nguyên tắc tuyển chọn công dân đạt loại 1, loại 2 và loại 3 theo Thông tư 105/2023/TT-BQP. Thông tư lần này chỉ rõ: "Tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng" (điểm a khoản 3 Điều 4).

Thông tư số 68/2025/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025.

Như vậy, thanh niên có chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9 sẽ không được gọi nhập ngũ.