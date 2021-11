Thanh niên giả công an chuyên cưỡng đoạt tiền của đối tượng chăn dắt người ăn xin

Tối 24/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 11 đang tạm giữ với Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1988, trú tỉnh Bến Tre, ngụ TP Thủ Đức) và Nguyên Năng Tiến (SN 1993, ngụ tỉnh Thanh Hoá, trú quận 8) để điều tra về hành vi giả mạo công an để lừa đảo cưỡng đoạt tài sản và môi giới, chăn dắt trẻ em, người khuyết tật đi ăn xin để trục lợi.



Qua công tác nắm địa bàn, trưa cùng ngày, trinh sát Phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận 11 phát hiện bắt quả tang Tuấn đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của Tiến ở đường 3/2, phường 7, quận 11, TP.HCM với số tiền 1,7 triệu đồng.

Trang phục mà lực lượng công an thu giữ.

Qua làm việc, Tiến thừa nhận là đối tượng chuyên chăn dắt trẻ em, người khuyết tật đi ăn xin để trục lợi trên địa bàn.

Còn Tuấn khai mua trang phục công an trên mạng rồi mặc vào để giả làm công an. Sau đó, Tuấn lái xe máy biển số xanh để gặp những kẻ chăn dắt trẻ em, người khuyết tật để thu tiền.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ quân phục lực lượng công an nhân dân cùng 1 số tang vật khác. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.