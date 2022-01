Thanh long Việt Nam gặp khó ở biên giới Trung Quốc: Tại sao không vận chuyển đường biển?

Theo New Straits Times, hàng trăm nghìn tấn thanh long của Việt Nam sắp chín để thu hoạch nhưng vẫn không có người mua.

Sau khi thị trường chính Trung Quốc bị đóng cửa do chính quyền nước này áp đặt các hạn chế thương mại xuyên biên giới do Covid-19, người nông dân Việt Nam đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc xuất khẩu trái cây, đặc biệt là quả thanh long.

Theo đó, những người trong ngành cho biết khoảng 300.000 tấn thanh long không có người mua do tình trạng này.

Ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận, cho biết việc thông quan hạn chế tại các tỉnh phía bắc Việt Nam như Quảng Ninh và Lạng Sơn với Trung Quốc đã buộc nhiều người mua Trung Quốc phải ngừng thu mua thanh long Việt Nam.

Giá thanh long cũng giảm trong vài tuần qua do Trung Quốc siết chặt biện pháp Covid-19 khiến hàng nghìn xe container kẹt cứng ở biên giới. Một số nhà xuất khẩu cho biết họ đã cố gắng vận chuyển hàng hóa qua đường biển nhưng đây không phải là giải pháp ổn định do phí vận chuyển đã tăng gấp 3 lần so với trước đó.

Ngành nông nghiệp Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hạn chế của Trung Quốc vì Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của nông sản và thanh long Việt Nam trong nhiều năm.

Vị trí gần Việt Nam cũng khiến cho Trung Quốc trở thành một thị trường dễ tiếp cận hơn so với các điểm đến khác như Châu Âu, vốn có thể mất tới 42 ngày để vận chuyển.

Việt Nam sản xuất khoảng 1,4 triệu tấn thanh long mỗi năm, trong đó 80% đến từ ba tỉnh Bình Thuận, Long An và Tiền Giang.

Để đối phó với tình trạng trên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Thanh Nam đề nghị các siêu thị trên toàn quốc thu mua trái cây để hỗ trợ nông dân. Bộ cũng sẽ tổ chức một diễn đàn với các văn phòng thương mại ở châu Âu để đa dạng hóa sản lượng, ông nói thêm.

Tháng trước, Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu thanh long trong 4 tuần qua một cửa khẩu phía bắc Việt Nam sau khi phát hiện Covid-19 trong một số lô hàng trước đó.

Lệnh cấm sẽ kéo dài đến ngày 26/1 đối với hàng hóa qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, được áp dụng cho 4 giống thanh long được vận chuyển từ tỉnh Bình Thuận và Long An.

Ông Võ Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh Bình Thuận, cho biết Hữu Nghị là cửa khẩu lớn thứ hai xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc, chiếm 5% tổng lượng.



Hàng nghìn xe tải chở nhiều loại nông sản khác cũng bị kẹt lại biên giới do chỉ có một số lượng xe tải hạn chế được phép hoạt động hàng ngày. Nhiều xe tải chở thanh long đã phải quay đầu bán giá rẻ trong nước.

Trung Quốc đã nhập khẩu 8,4 tỷ USD nông sản của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2021, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.